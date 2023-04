Cinthia Fernández presumió su figura con un precioso conjunto deportivo

En Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en la TV, se reveló la existencia de una supuesta nueva hija de Antonio Ríos. "Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ‘hola, papá’. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ‘papi’ ni nada parecido por ahora”, señaló el cantante de cumbia.

Así, el músico podría convertirse en padre de 21 hijos. Fiel a su estilo, Cinthia Fernández no pudo quedarse callada ante la visita del artista al ciclo de eltrece en el que ella trabaja como panelista y preguntó: "Con todo el amor te digo, ¿por qué no te cuidás?".

"Nunca me gustó cuidarme. Es horrible", le contestó él y añadió: "Ya está, no me hace falta cuidarme ahora". En el panel le pusieron un freno, le aclararon que es importante cuidarse y Fernández puntualizó en la importancia del uso de preservativo por las enfermedades de transmisión sexual.

Luego, Ríos contó: "Conviví con cuatro mujeres a la vez. Y las cuatro quedaron embarazadas. No sabían unas de las otras". Su confesión dejó boquiabiertos a todos en el estudio de TV.

Cinthia Fernández

Los dichos de Fernández no pasaron desapercibidos y muchos se hicieron eco del tema. Rara vez, la mediática pasa desapercibida, ya sea en la pantalla chica o en las redes sociales. En Instagram cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que realiza. Ahora compartió una fotografía frente al espejo en la que presumió su figura en un precioso conjunto deportivo y se llevó todas las miradas.