Britney Spears retomó sus redes entre sonrisas contando un incómodo momento

Britney Spears continúa a modo de seguir dejando mensajes misteriosos en su cuenta oficial de Instagram. La cantante aprovecha sus momentos para conectarse con sus fanáticos e ir contando cómo vive su vida diaria pero en las últimas horas descolocó a todos en medio de un video que subió.

Fuente: Imagen @britneyspears

Sonriendo.

"Me desperté esta mañana y mi piel está tan seca! ¡¡¡Después de visitar un par de lugares exóticos recientemente, tengo que cubrir mi cuerpo con loción por la noche!!! Es tan hermoso salir y quiero salir más", comenzó diciendo Britney Spears en uno de sus últimos posteos en qué subió un video luciendo un outfit amarillo: top y short con el pelo semi recogido.

"Paparazzis están en todas partes, pero no tan malo como en LA aunque... mi coche se descompuso el otro día y salí diciéndole a Hesam que viniera de mi lado y los paps estaban allí y tomaron fotos ... ¡Me veía como un idiota! Mi expresión facial, la forma en que me inclinaba, jel perro en mi estómago! ¡Fue horrible porque consiguieron una foto mía en una situación de indefensa, así que, por supuesto, me protejo a mí mismo! ¡Salí con un amigo y lo mismo", siguió refiriendose a los fotografos que la persiguieron mientras que salía a tomar algo entre amigos.

"No se veía como mi cuerpo y de ninguna manera estoy diciendo que mi cuerpo es perfecto, pero hace 2 meses me tomé el tiempo para encontrar un entrenador y lo primero que me hizo fue literalmente... y ni siquiera estoy mintiendo... pellizco la piel en mi estómago y piernas y me dijo que necesito recuperar mi cuerpo más joven... ¿Por qué demonios hizo eso? Me hizo llorar... ¡Obviamente no la contraté, así que lo hice yo mismo! Hago ejercicio durante 45 minutos, 3 veces a la semana... ¡¡¡Eso es!!! Odio hacer ejercicio por demasiado tiempo...", continúo su completa anécdota en la que sumó que contrató a otro preparador físico y se llevó una gran desilusión por las críticas hacia su persona.

"Estoy compartiendo esto porque he trabajado duro para ponerme en forma, pero no me parezco a las fotos que toman los paps!!! Dios sabe que mi cuerpo no es perfecto, pero quería compartir cómo luce mi cuerpo en este momento... Me rompí el culo y para algunas personas como ese entrenador que podría ver esas desagradables fotos papas y sonreír en secreto... Sí, todos lo tienen... Tengo 4 horas de grabación mía grabando esto ayer y perra, apenas estoy empezando", cerró con su descargo sobre qué no es igual que en las redes sociales, que solo se trata de lo artificial.

Un nuevo día

Luego de dar a conocer ese momento de mal trago entre paparazzis y miradas de prejuicio, Britney se mostró radiante con una mega tendencia de este 2023 frente a la puerta de su casa.

Fuente: Imagen @britneyspears

Feliz.

En medio de rumores de separación con Sam Asghari, Britney Spears sorprendió al mostrarse hiper radiante y con una gran sornisa en su rostro mientras que lució a cámara un vestido que anteriormente no se le ha visto, la artista decidió ponerse un vestido rosado de mangas largas y semi escotado, además de unas bucaneras de caña corta en color blanco y unas sorprendentes gafas de sol ovaladas, mientras que bailaba "Las chicas solo quieren divertirse".

Chari.