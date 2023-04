Belinda arrasó en El Hormiguero con un look total black que dejaba ver de más

El jueves 13 de abril se llevó a cabo una nueva edición del famoso programa El Hormiguero y la estrella invitada del día fue la icónica Belinda. Luego de que Netflix revelara el trailer de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, la actriz que interpreta a África en dicha producción no pudo decirle que no a la invitación de Pablo Motos, con el fin de promocionar la tira.

Para la ocasión especial, la artista de 32 años brilló con un look sencillo pero, de igual manera, sexy. Belinda escogió llevar un pantalón tiro bajo al estilo cargo, combinado por un top negro y mangas para cubrir los brazos. Todo en color negro, luciendo un clásico outfit “total black” que dejó su abdomen al descubierto. Al verla, sus fanáticos enloquecieron y no quisieron perderse nada de lo que comentó en la entrevista.

LA ESTRELLA POP BRILLÓ CON UN LOOK TOTAL BLACK. FOTO: @elhormiguero

Los mejores momentos de Belinda en El Hormiguero

El paso de Belinda por el popular programa español dejó algunas anécdotas y momentos sumamente divertidos que no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Sin dudas, la imitación del acento español fue uno de esos momentos.

La anécdota del tren

En charla con Pablo Motos, Belinda contó la divertida, pero también vergonzosa, anécdota del día que se quedó dormida en un viaje en tren de Madrid a Barcelona. “Cuatro de la mañana me subí al tren y dije, voy a dormir unas horitas hasta llegar a grabar, directo al set. Me pasé dos horas y lo peor es que iba con mi perrito. Entonces iba en pijama, con zapatillas y con un perrito con su camiseta de Prada”, comenzó a contar la artista.

“Estaba en el tren. Es que en el tren no te despiertan, yo estaba súper cansada, tenía que grabar. Iba el crew atrás y de repente van pasando las horas y yo digo, ay qué bien, cuánto estoy durmiendo en el tren. Qué alegría, qué gusto”, Belinda continuó el relato y agregó qué pensó cuando se dio cuenta que se había pasado su parada: “Está toda la producción esperándote, todos esperando a grabar. Me daba una vergüenza me está dando una vergüenza contar esto”.

BELINDA SE DIVIRTIÓ EN EL HORMIGUERO CON PABLO MOTOS. FOTO: @elhormiguero

Cuando se bajó del tren, Beli sintió muchas ganas de ir al baño. Sin embargo, no contaba con nada de dinero para poder afrontar el pequeño gasto que significaba. “Me bajo en la primera parada y yo estoy, necesito ir al baño. Pero no sabía que necesitas un euro o dos para ir al baño. Entonces me tienes con el perro, con el pijama y las zapatillas ‘me puede dar un euro para ir al baño’”, señaló la ex pareja de Christian Nodal.

“Nadie me ayudó, nadie me dio un euro para ir al baño. Real, nadie me ayudó. Yo sentada ya en la silla esperando, como una loquita queriendo ir al baño porque diez personas me dijeron que no”, comentó Belinda afligida y concluyó aclarando que ahora tiene mucho cuidado cada vez que viaja: “De todo se aprende nunca más me vuelvo a quedar dormida en un tren. Hago lo que sea pero no me vuelvo a quedar dormida”.