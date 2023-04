Así fue el festejo íntimo de Lali Espósito post salida de su quinto álbum

Lali Espósito se encuentra viviendo un gran presente tanto en lo laboral cómo en lo personal y a su alegría diaria se le sumó una nueva noticia y es el fervor qué se está viviendo por la llegada de su nuevo disco de estudio que abarca un total de 13 canciones y entre ellas la sorpresa de contar con figuras cómo: Juan Minujín y Moria Casán, quienes de alguna manera quisieron tambien acompañar a la artista en esta nueva etapa de aprendizaje. Tiempo previo a la salida del álbum, la estrella del pop lanzó un importante anuncio vía historia de Instagram.

La alegría absoluta.

"Amores de sorpresa tenemos videoclip de obsesión asi que acá les dejo el link para que lo vayan a ver mientras qué sigue la fiesta espero que lo disfruten", se la oye decir a Lali Espósito en cuánto al tema qué fue compartiendo días previos y que finalmente tuvo su premiere visual contando con la participación de Juan Minujín, en la piel de un profesor enamorado de una de sus alumnas y cómo este termina alejandola para darle espacio a otra persona en su vida, logrando que esta quedara en una gran angustia.

La decepción.

La llamativa letra

Una de las canciones que más levantó repercusión fue 'obsesion', un tema con muchas referencias a la vista sobre uno de los amores fugaces que pasaron por la vida de la artista y qué no le trajeron buenos recuerdos, aquí ella vuelca su parecer visto de otra manera luego de un momento de replanteos: Junta las manos y me pide regresar, una plegaria que no pienso contestar // Cambio mi vida cuándo finalmente pude dejarte // basto perderte para poder encontrarme // Mi casa no la pisas más, fuiste un error // quedarás en soledad, un pasito para vos // Música con el taxi, toman foto los paparazzis... // voy a ponerte un stop, ya no quieras llamar mi atención // Lo que tienes se llama obsesión, es así // Tienes una loca fijación, lo que hiciste no viene del corazón // Las heridas qué dejaste en mí no pude curarlas pero ahora aprendí que el dolor es pasajero, malos cómo tú no quiero // quedarás en soledad con un gil ya nunca más. Son algunas de las frases que se pueden leer y escuchar en voz de la intérprete de Boomerang y que va dedicado a una persona qué compartió un tiempo con ella en España.

¿Quienes son?

La otra que ha revolucionado a más no poder es 'Quienes son' aquí la artista tal cómo contó para el magazine de Intrusos en Argentina, convocó a Moria Casán cómo una gran referente de la movida del pop y de la que ya inculcó un vocabulario en su vida cotidiano. Al principio de la canción se oye un audio real que la vedette le había enviado a Lali: Aló, Lali querida Ay, sí, mi amor, pero honradísima placer, placer, placer atravesar generaciones y que me-, estoy en calzoncillos, en medias ¿Cómo no voy a estar en tu voz, reina? Estoy en un museo y estoy viva. Sí, mi amor, conta conmigo en todo, honradísima del numeral "¿Quiénes son?"", reza la primera parte de la introducción y que se basa durante toda canción en el poder de señalamiento y de juzgar al otro a lo que en todas las frases va pegada la de Moria ¿Quienes son?

El intercambio super buena onda.

Festejo entre amigos

En medio de la celebración por la salida sorpresa de 'Obsesión', Lali se reunió con varios de sus amigos para que todos juntos vieran la premiere de la única canción, de las últimas cuatro agregadas qué tiene videoclip, para la ocasión eligio plancharse el pelo, tener un make up sexy y un vestido de corazones. Así fue su velada en medio de disco recién salido y nuevo e hipnótico video en el que no faltaron pasos de ballroom, adagio, entre otras danzas y caminatas en subterráneo.

Lali de rojo y negro.

Una de las actrices que no se quiso perder el momento del estreno Cande Vetrano, quién acompaña a Lali desde la época de Rincón de Luz y que desde allí se han vuelto inseparables: "Lanzó disco y nos dejó de cama. Te amo. Disco que te representa en cuerpo y alma", rezaba uno de los textos que compartió en una foto de corta duración.

Claro qué no ha sido la única muchos que han trabajado previamente con Lali y que formaron un lindo vínculo amistoso tambien han sido de la gran velada. Sus bailarines, Nico Vázquez y Gime Accardi, Andres Gil, Galán y hasta la presencia de Rels B desde Times Square, Nueva York lugar dónde tambien han promocionado el nuevo disco de Lali.

Un amor desde Estados Unidos.

