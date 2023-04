Eva Mendes no quiere ir al estreno de Barbie con Ryan Gosling y esta es la razón

Eva Mendes y Ryan Gosling están en pareja hace casi doce años, de hecho tienen una hermosa familia. Sin embargo, las ocasiones donde se han presentado en un evento público juntos, son contadas con los dedos de una sola mano. Hace unos días atrás, la actriz de 'Trainging Day' publicó un mensaje en las redes sociales y dio a entender que no quiere acompañar a su pareja al estreno de la película que protagoniza junto con Margot Robbie: 'Barbie'.

Margot Robbie y Ryan Gosling en Barbie. Imagen de archivo.

Al parecer, una fanática escribió en los comentarios de una publicación de Eva: "Realmente espero que Barbie supere la temporada de premios solo para verte con Ryan". Como la actriz tiene miles de mensajes, no puede responder a todos sus seguidores, pero en esta ocasión escribió una respuesta para ese usuario y expresó: "No hacemos esas cosas juntos".

Por otro lado, Mendes confirmó que no se siente cómoda compartiendo imágenes actuales con Gosling. Simplemente prefiere compartir fotos que el mundo ya ha visto, pues intenta mantener su relación y su familia en el ámbito de lo privado. Esta cuestión surgió justo en el momento que la actriz posteó una foto de 'The Place Beyond the Pines', la película que protagonizó con su pareja en 2012.

Eva Mendes y Ryan Gosling en la promoción de 'The place Beyond the Pines'. Imagen de Hola.

Es el único film en donde los fanáticos pueden ver el trabajo en conjunto de esta pareja de la vida real. De hecho, aquí fue la única vez que los actores caminaron en la alfombra roja juntos e incluso posaron con Bradley Cooper, el actor que también formó parte de la película. Claramente, las giras promocionales de los films son parte del trabajo de las estrellas de Hollywood, así que posaron ante los paparazzis para seguir su labor.

Ryan Gosling, Eva Mendes y Bradley Cooper posando en la alfombra roja. Imagen de People en Español.

Ryan y Eva han sabido mantener su vida privada y familiar apartada de los reflectores. En efecto, también mantuvieron en secreto la llegada de sus dos hijas, Esmeralda y Amada, de 8 años y 6 respectivamente. Asimismo, tampoco se sabe si alguna vez contrajeron matrimonio. En 'The Kyle and Jackie O Show', Brittany Hockley le preguntó a Mendes si era cierto el rumor de que podrían haberse casado en secreto, por lo que la actriz respondió: "¿Pero quién dice que no lo estábamos ya?".