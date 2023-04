Una gran aliada: Jamie Lee Curtis apoyó a Karol G tras un grave problema con una revista

Karol G siempre busca demostrarse tal cual es. Debido a que es una de las estrellas del momento y es una de las grandes referentes de muchísimas mujeres de distintas edades, la cantante no quiere mentir con su apariencia ni con su forma de ser. Sin lugar a dudas, su autenticidad la mantiene en la cima de la fama y la convirtió en la favorita del género urbano.

Debido a que no puede dejar de ser fiel a sí misma, decidió mostrar su descontento en las redes sociales con la revista GQ. Este mes, se lanzó una edición en donde ella era la protagonista de la tapa y donde contaba detalles importantes de su carrera. Sin embargo, las fotografías que le tomaron durante dicha entrevista terminaron siendo retocadas digitalmente sin su permiso.

Su rostro y su cuerpo fueron cambiados por completo, provocando que el público no pudiera reconocerla al ver las imágenes. Por eso, realizó un fuerte descargo que terminó conmoviendo a la propia Jamie Lee Curtis.

Así luce Karol G en la imagen retocada.

El descargo de Karol G contra los retoques digitales y el apoyo de Jamie Lee Curtis

Hace unos días atrás, Karol G demostró su disgusto al ver la portada de la revista GQ que ella misma protagonizó: “No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural“.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la intérprete en sus redes sociales.

Por supuesto, este descargo se convirtió en uno de los temas más hablados de internet y muchísimas personas celebraron el mensaje que decidió transmitir la cantante. Entre estas personas se encontraba Jamie Lee Curtis, quien utilizó su cuenta oficial de Instagram para felicitarla y para criticar los retoques digitales.

Karol G le hace frente a los retoques digitales.

“Estoy tan feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos. No somos IA (Inteligencia artificial) y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo“, comenzó diciendo la estrella ganadora del Oscar.

“Hay algunas personas que hablan mucho sobre este tema como Justin Bateman, Andie Macdowell y yo. Me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación. El complejo industrial cosmético quiere que te mires en el espejo y te odies y luego creas su mierda“, agregó la intérprete en su posteo de Instagram.

Por supuesto, los usuarios de internet celebraron el mensaje de ambas. Principalmente el de la cantante de reguetón, ya que fue la víctima de estos retoques digitales que cambiaron por completo su apariencia física. Una vez más, la cantante demostró que está feliz con quien es y con su cuerpo; y que es importante transmitir este mensaje y no lo contrario.