Sol Pérez posó de espaldas y cautivó con su microbikini celeste

Sol Pérez no solo brilla delante de las cámaras o en Instagram gracias al contenido diario que comparte. En el pasado, también lo hizo en el escenario cuando realizó temporada teatral en Mar del Plata junto a Carmen Barbieri.

Sol Pérez y Mónica Farro

En ese entonces, la actual panelista de Telefe, no solo se llevó la atención de todos por su performance arriba de las tablas sino también por la pelea que tuvo con Mónica Farro, su compañera de elenco. De hecho, su enfrentamiento terminó en manos de la Justicia.

Algunos meses atrás, Farro se refirió al tema nuevamente y reveló si volvería a trabajar con Pérez. "Con ella nunca más en la vida. Es una persona inexistente para mi vida y para mí. Las personas que buscan dañarte creo que no tienen que estar en tu vida. Es un nombre que a mí me no me genera nada", señaló.

Sol Pérez

Todos quisieron saber la opinión de la futura mujer de Guido Mazzoni y ella indicó: "No pasa nada. No tengo nada para decir, paso mucho tiempo y yo nunca dije nada así que no voy decir nada. Estoy contenta con todo mi laburo, tengo mucho trabajo, disfrutando de la vida en pareja y del momento que estoy viviendo".

En las redes, Pérez tiene una presencia muy fuerte y diariamente sorprende a sus admiradores con el material que sube. Ahora, cautivó con su microbikini celeste al posar de espaldas frente al espejo.