Nati Jota presumió su figura frente al espejo en traje de baño

Pocas semanas atrás, y luego de haber ganado un Martín Fierro Digital, Nati Jota sorprendió con su renuncia a Luzu TV. "Fue la primera vez en mi vida laboral, y probablemente toda, en la que sentí que tomé una decisión distinta a la lógica de los hechos", reveló recientemente.

"Hoy tengo más ganas de hacer más streaming que tele. Le tengo mucho más fe al streaming que a la tele. No me fui por el hecho de que me cansé del streaming. Me fui porque en ese proyecto, en ese contexto, me sentía muy repetitiva yo mismo, muy cómoda. Y dije: ‘Mmmm’", contó Nati Jota en Estamos en una (República z).

Y señaló: "Cuando renuncié, yo sabía lo que estaba haciendo y tenía bastante seguridad en mi misma en que iban a venir cosas copadas. Así que no llegué al punto de la frustración porque, por suerte, de toque tuve varias opciones de cosas copadas para hacer".

Nati Jota

"No la tomé como diciendo: esta es la mejor decisión del mundo y estoy re segura. La pensé, la mastiqué y aun así, el día que la tomé, seguía en un porcentaje con un signo de pregunta", expresó la influencer.

Hoy, Nati se encuentra lejos de los medios. La joven se tomó unos días para descansar y está de vacaciones en México. Desde allí comparte contenido en su cuenta de Instagram que cautiva a sus admiradores. En una de sus últimas publicaciones presumió su figura frente al espejo en traje de baño y conquistó más de un corazón.

