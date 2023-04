Los segundos más terroríficos de la vida de Matthew McConaughey: el incidente del avión

En el mes de marzo, saltó a la luz la noticia de que un vuelo de Lufthansa que viajaba desde Estados Unidos hacia Alemania cayó casi 4000 pies, es decir 1200 metros de altura, a causa de una terrible turbulencia. Por esta razón, los pasajeros quedaron aterrorizados e incluso en estado de shock. De hecho se dio a conocer que Camila Alves, la esposa de Matthew McConaughey, se encontraba en el vuelo, pero lo que no se sabía era que el actor también iba a bordo del avión.

Camila Alves y Matthew McConaughey en la alfombra roja. Imagen de Getty Images.

El intérprete de 'Interestelar' participó en el podcast de Kelly Ripa, 'Let's Talk Off Camera' que se transmitió por Entertainment Tonight el pasado martes. Allí Matthew habló sobre la experiencia "más espeluznante" de su vida y comentó algunos detalles sobre el incidente que dejó un saldo de 7 personas heridas e incontables pasajeros fatídicos. Al parecer, la estrella de Hollywood no llevaba puesto el cinturón y reveló que "no hubo ningún aviso de abrochar el cinturón de seguridad", por lo que se sujetó con lo único que tenía a mano: la bandeja de comida.

Según comentó McConaughey, en el momento cuando el avión comenzó a caer, sintió que no tenía "forma de controlar la situación". Sin embargo, lo primero que se le ocurrió fue chequear si su esposa se encontraba sujetada, así que le tomó la mano, mientras cruzaban cientos de pensamientos por su cabeza. "Algunas personas guardaban un silencio sepulcral", y agregó que "otros se reían a carcajadas. Y no era de risa de 'Esto es divertido', sino como de 'Estoy en shock'".

Así quedó la cabina del avión que iba de Austin, Texas, a Fráncfort, Alemania, luego de la turbulencia. Imagen de Instagram.

Afortunadamente, Matthew tuvo la suerte de ir viajando junto a uno de sus amigos que es piloto, así que lo ayudó a mantenerse cuerdo y preservar la calma. De hecho, mientras el hierro se doblaba, el actor se preguntó si la aeronave podía soportar, por lo que su colega lo tranquilizó y le comentó: "Estas cosas están tan probadas, que sí, no te preocupes, el avión estructuralmente puede aguantar eso". Además, McConaughey cuestionó a su amigo: "Si algo va mal, ¿podrías pilotarlo?", por lo que el hombre respondió afirmativo, dejando tranquilo al actor. Al parecer, según expresó esta fue una de las situaciones más terribles que vivió en su vida.