La tajante respuesta de Ariana Grande, ante las críticas a su delgadez

Las personas pueden llegar a ser muy tóxicas e hirientes en las redes sociales, sobre todo con las personas públicas y las celebridades. Por esta razón, y luego de haber leído millones de críticas hacia su cuerpo, Ariana Grande grabó un extenso video en su cuenta personal de Tik Tok para reflexionar sobre el tema. En el clip habló sobre los problemas de salud que padeció en el pasado y también hizo comentarios sobre la presión de estar expuesta.

La realidad es que Ariana Grande no es de las famosas que hablan mucho ante la cámara, pero en esta ocasión sintió la necesidad de mandar un mensaje a todos sus seguidores, pues pensó que podría surgir algo bueno si se mostraba vulnerable. "No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena en eso. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona que está constantemente expuesta", comentó la cantante de 'Imagine'.

Ariana Grande vía Instagram.

En los últimos días salieron unas fotos de Ariana en la actualidad y los fanáticos comenzaron a compararla con su figura del pasado, muy preocupados ante los cambios en su peso. De hecho, algunas personas le atribuyeron trastornos de alimentación, especulando que podría estar atravesando una fase muy difícil, padeciendo anorexia o algún otro desorden. Por esta razón, la artista se hartó de leer los comentarios y le pareció buena idea hablar sobre el tema.

Grande confesó: "Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y hermosa. Y personalmente, para mí, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo". Además, comentó que las fotos que utilizan de comparación datan de un momento muy difícil de su vida, porque tomaba muchos medicamentos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. "Ese fue el punto más bajo de mi vida, y muchos consideran que es el momento en el que me veía más saludable. Pero no. Eso no era saludable", agregó la cantante.

Por otro lado, intentó hacer reflexionar a las personas expresando que no debemos hacer críticas ni comentarios sobre el cuerpo de los demás, ya sean positivos o negativos, porque no se sabe en qué situación el otro y tampoco se conoce cómo le pueden afectar los mensajes que recibe. Ariana comentó: "Incluso si tu comentario intenta ser amoroso y necesario, hay que tener en cuenta que esa persona probablemente está trabajando en eso o tiene un sistema de apoyo con el que está trabajando". Además, le pidió a sus seguidores que sean amables con las demás personas e incluso con uno mismo.