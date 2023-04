Jennifer Garner no quiere ver los memes de Ben Affleck y esta es la razón

Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron en pareja por más de diez años y durante esta etapa formaron una hermosa familia. Sin embargo, se divorciaron y cada uno siguió su vid. Como tienen hijos en común intentan llevarse bien e incluso tienen una relación de cordialidad. Recientemente, la actriz de '13 Going on 30', habló de su expareja en una entrevista para 'Stellar Magazine'.

Las celebridades se conocieron en el rodaje de 'Pearl Harbor', pero recién en 2004 comenzaron una relación amorosa. Un año después contrajeron matrimonio y fruto del amor decidieron formar una familia, así que tuvieron hijos: Violet, de 17 años, Seraphina, de 14, y Samuel, de 11. Desde afuera la relación se vio muy estable, pero en 2015 decidieron separarse, así que años después llegó el divorcio. Al parecer, el actor tenía serios problemas con el alcohol, por lo que el matrimonio se desmoronó. Al día de hoy Affleck y Garner tienen una relación de respeto y amabilidad en beneficio de sus hijos.

Hace unos días atrás, Ben se hizo viral por una entrevista donde habla en español por lo que los memes se hicieron presentes en las redes sociales, al igual que hace unas semanas, cuando el actor protagonizó un comercial con 'Dunkin' Donuts'. Como era de esperar, las imágenes circularon entre los usuarios de internet y en diferentes portales de noticias, pues las personas disfrutan viralizar este tipo de contenido gracioso. Sin embargo, Jennifer aseguró que no lo quiere ver.

La actriz confesó a 'Stellar Magazine' que no está interesada en el tema, porque que está ocupada en otras cuestiones. "Realmente trabajo duro para no vernos a ninguno de los dos en la prensa", expresó Garner para luego añadir: "No me hace sentir bien, incluso si es algo bueno acerca de uno de nosotros".

Luego Jennifer continuó diciendo: "Solo trato de olvidar que estoy ahí fuera de alguna manera, y lo mismo con cualquier persona que amo". Por otro lado, la actriz de 'Alias' explicó que no necesita ver que alguien de su familia se transforma en un meme aunque se encuentra segura de que su expareja es digno de un meme. Al parecer, Garner cree Affleck es una persona graciosa, así que tiene todos los elementos para volverse una persona viral.