Conoce a José, el único hijo que tuvo Julián Figueroa y nieto de Maribel Guardia

El domingo 9 de abril, el mundo del espectáculo se vio conmovido por uno de los sucesos más tristes de los últimos meses. Es que Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, falleció a sus 28 años a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Un par de días más tarde, la reconocida actriz mexicana se animó a dar declaraciones sobre el doloroso momento que está atravesando, a pedido de la prensa. “Este dolor es tan grande que no se lo deseo a nadie, que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano. Él me regaló un nieto (José Julián) y ahora hay que estar fuerte por él que ya no tiene a su papá y que tampoco entiende mucho el porqué de esta situación", expresó Maribel Guardia refiriéndose a la partida de Julián y a su nieto, José.

MARIBEL GUARDIA PERDIÓ A SU HIJO DE 28 AÑOS. FOTO: ARCHIVO

Tal como lo expresó la estrella de 63 años, su familia ahora deberá sumar fuerzas para criar y brindarle todo el amor posible a José Julián, su nieto de 5 años. El pequeño nació en el 2017, producto del amor que se tenían Julián Figueroa y su esposa, Imelda Garza-Tuñón.

Así es José Julián, el único hijo que tuvo Julián Figueroa

El 2 de mayo de 2017 nació José Julián Figueroa Garza, el único hijo de Julián e Imelda; a su vez, nieto de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Su familia presumía al pequeño todo el tiempo en las redes sociales, por lo que obtuvo cierta fama, sobre todo en Instagram. Es más, José tiene su propia cuenta en la red social de la camarita, con el usuario de @josejulianfg. Sin dudas, sus padres eran los encargados de manejar su perfil, ya que contaba con más de 60 mil seguidores.

EL ÚLTIMO POSTEO DE JULIÁN CON SU ESPOSA E HIJO. FOTO: INSTAGRAM @JULIAN:F.F

José Julián muestra en cada una de sus fotos una inmensa sonrisa, que denota la feliz niñez que tuvo antes de la pérdida de su padre. Precisamente, en su mismo perfil, el nieto de Maribel Guardia describe sus hobbies y preferencias de la siguiente manera: “Me gustan los dinosaurios; Nadador”. Además, se puede observar su feed repleto de imágenes con sus primos, amigos y familiares.

El último posteo que había realizado Julián Figueroa con su hijo y esposa fue para Nochebuena, el pasado 24 de diciembre. “Feliz navidad a todos! Aprovechen cada instante al lado de los seres que aman”, escribió aquel entonces el difunto actor.