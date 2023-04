Ariana Grande abrió su corazón y contó el difícil momento por el qué pasó debido a su estado físico

Ariana Grande es una de las artistas más elogiadas y queridas en el mundo entero, pero en las últimas horas sorprendió al decir publicamente que la ha estado pasado muy mal física y psicologicamente. A modo de contarle a sus 'Arianators', se tomó unos minutos para abrirse frente a episodios duros a nivel personal y es por ello que utilizó su cuenta de Tiktok para expresarse.

Fuente: Imagen - Ariana Grande - Tiktok.

comunicado.

"Hola a todos, estoy aquí con mi café solo quería venir y... no suelo hacer esto de forma seguida pero solo pasaba por aquí a hablar sobre las preocupaciones que se generaron en torno a mi cuerpo", comenzó diciendo Ariana Grande frente a cámara luego de la cantidad de especulaciones que se alimentaron en cuánto a su físico.

"Creo que deberíamos ser más amables y sentir incomodidad al momento de hablar sobre los cuerpos de otras personas. Si crees que estás aportando algo bueno o bien intencionado, saludable o no, grande o chico. Deberíamos trabajar de forma duro para dejar de hacerlo", siguió en modo de reflexión para que la gente termine de hacer una comparativa de estereotipos, logrando que su largo discurso de consejos cosechara más de 11,9 millones de likes.

Fuente: Imagen / Ariana Grande - Tiktok.

El consejo de vida.

"Hay maneras de complacer a otros o de ignorar las cosas que realmente no nos gusta. Creo que deberíamos trabajar entre todos para estar más seguros y también mantenernos seguros", opinó continuando con el mensaje sobre ser más empáticos von el otro.

"Tambien quiero decir que hay muchos tipos de belleza, hay muchas maneras de lucir saludable y bello. Personalmente la comparación que estaban haciendo de mi cuerpo, fue la peor versión de mi cuerpo", continúo ya hablando puntualmente de los temas que surgieron por su físico.

Su rincón más privado y crudo

"Estuve con una gran depresión, trabajando en ello... estaba en la parte de menor grado de autoestima y en medida creo que podrían considerar que yo estaba sana, pero no lo estaba y yo se que tal vez no debí salir a aclarar esto pero qué a la vez era bueno llevar el mensaje y poder ayudar a otros... no lo sé", sumó referido a qué tomó esta decisión para poder brindarle herramientas a otros que sufren frente a las críticas.

Fuente: Imagen @arianagrande

Consejos y confesiones.

"Lo segundo es que nunca sabes por lo que está pasando alguien. Nunca se sabe, asi que se amable con los demás y en tercer lugar solo decirles que 'eres bella sin importar en qué fase te encuentres. Les mando mucho amor y son hermosos sin importar por lo que estén pasando: no importa el peso, el no maquillarse. Bonito día y les mando mucho amor, cerró la artista haciendo referencia a dejar las etiquetas de lado y hacer más felices tal y cómo son.