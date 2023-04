Una vez más, Nati Jota se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Desde México, la influencer subió una serie de fotos en las que se la ve disfrutando del mar y conquistó miles de corazones.

Nati Jota conquistó miles de corazones con estas fotos desde el mar

"Isla Mujeres. Nuestra isla, luchadoras, ah re nada que ver", comenzó diciendo junto a las imágenes. "Este texto vale por la foto del atardecer del momento exacto en el que el sol está mitad en el mar y mitad en el cielo, pero fue tapado por las nubes así que subo una de unos momentillos antes", agregó.

Y Nati continuó: "Les mando besos a todos, los amo como siempre, estoy medio desconectada o no muy charlatana en redes, me hace bien relajar un poco. Realmente por momentos no paro de pensar y adelantarme a cosas (classic natuti) y me culpo porque no debería pues vacaciones, y después me abrazo porque ya bastante con maquinar que, ¿encima tengo que castigarme por eso? Nah. (Lo hago de todas formas). Igual estoy mega, eh".

Nati Jota

"Pero me gusta contarles las cosas que me pasan, lo que me parece que se destaca o les puede hacer pensar algo. Les mando besos, escribo esto desde el super que vinimos con mi tío a hacer las compras para la cena. Ando en bici de acá para allá porque nuestro departamento de Kay isla mujeres está como a 4kms de la zona de la playa, así que curtiendo la de que soy local; lompa de la selección mexicana y a pedalear. Como en la vida. Bueno, había que darle un cierre profundo, pero nada que ver el short de la selección mexicana con lo de la vida, lo de pedalear capaz que sí pero re trillado", sumó.





Por último, Nati Jota indicó: "De fondo suena Isabel de Luis Miguel (ni en la foto, ni realmente ahora que escribo, pero va con esa onda) porque la cantó y tocó un músico viniendo para la Isla en el ferry y me pareció muy apropiada para mi estadía acá".