Lo primero que veas en este sencillo test te dirá si eres una persona serena

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas. En las redes sociales se pueden encontrar de todo tipo y hay para todos los gustos. En segundos revelan asombrosos resultados que maravillan a miles de personas y por ello, nadie quiere quedarse afuera cuando aparece uno nuevo. Aquí te proponemos un desafío que, de manera muy sencilla, te permitirá saber más acerca de tu persona.

Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo primero que tu ojo vea. Allí estarán todas las respuestas. ¡Déjate sorprender! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Llave: sobresales por ser una persona serena. Consideras que lo más importante en la vida es tener paz interior. Te alejas de los conflictos y las discusiones. Tienes los ojos puestos en el futuro y sabes perfectamente lo quieres. Cuando te propones algo, no paras hasta conseguirlo, no eres alguien que baja los brazos con facilidad. Eres muy minucioso y detallista con todo lo que emprendes. No guardas rencor y perdonas rápidamente.

Cerebro: te destacas por tu responsabilidad. Seleccionas muy bien tus amistades y eliges rodearte de gente positiva. Tiendes a alejarte de aquellos que no ven el mundo de la misma manera que lo haces tú. Detestas la hipocresía y el maltrato. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y eres capaz de dar absolutamente todo por los que amas. Jamás tomas una decisión sin consultarla antes con tu círculo más íntimo.

Los test de personalidad se convirtieron en los favoritos de los internautas / istockphoto

Hombre: eres una persona insegura. En tus relaciones amorosas eres extremadamente celoso y originas historias en tu cabeza que rara vez pasan en la vida real. Eres muy fiel, leal y siempre cumples con tu palabra. Detestas las injusticias y no soportas sentirte rechazado. Consideras que todos tienen una media naranja esperando ser hallada en algún lugar del mundo.