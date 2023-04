Lali Espósito enloqueció a todos sus seguidores al dar a conocer un adelanto de tres de las canciones de su próximo disco

Ya está todo listo, el 13 de abril estará disponible en todas las plataformas digitales el nuevo disco de Lali Espósito, qué lleva el nombre 'Lali'. Frente a las ansias que manejaban sus fanáticos, la cantante compartió por medio de Tiktok un pequeño avance de lo que cuentan dos de sus canciones preferidas de esta nueva etapa con aires de libertad.

Fuente: Imagen / @lali en Tiktok

Atrapante.

Una de las canciones ya develadas hace unos días es 'Obsesión' y en medio de su tour por Guatemala, Lali Espósito se mostró desde la bañera con el cuerpo totalmente desnudo pero tapado para evitar censura y haciendo el lipsync a cámara de una parte de la letra en la que se puede leer perfectamente en modo subtítulos: Tienes una loca fijación, lo que hiciste no viene del corazón // Las heridas qué dejaste en mí no pude curarlas pero ahora aprendí // El dolor es pasajero, malos cómo tú no quiero // Quedarás en soledad, con un gil ya nunca más.

La nueva sorpresa

Sucede que en las últimas horas Lali canto a capella otras de las que forman su nuevo disco. El video a poco de haber salido ya cosecha 32 mil likes.

Fuente: Imagen @lali - Tiktok

cantando.

En otro de los que compartió con muchas ansias apareció vestida con un buzo gris con el logo de Puma anunciando qué se venía un spoiler alert: Me usas de excusa cuándo no sabes qué hacer, pero la tuya la cantás sin entender // La tienes facil o díficil es éter // No juegues contra mí si no sabés perder.

Fuente: Imagen @lali - Tiktok

Desde el auto.

Por último mostró una muy pequeña parte de otra canción en la que se pueden percibir aproximadamente ocho segundos de intro y luego cómo hay una llamada de por medio y se escucha: El número solicitado no existe... cómo vos.

Chari.