La interminable lista de canciones que Taylor Swift le ha dedicado a sus ex

Taylor Swift es una de las artistas más populares de la actualidad, pues comenzó su carrera en 2008 y a partir de allí, se coló en el repertorio musical de millones de personas. Al día de hoy, tiene una enorme lista de temas y diversos discos, y gran parte de sus piezas musicales están inspiradas en el amor y el desamor. A continuación hacemos un recorrido para analizar cuáles son las canciones que ha dedicado a sus exparejas. pues si bien la cantante no lo ha revelado directamente, los fanáticos lo han adivinado por el contexto.

En 2008, Taylor Swift tuvo una relación fugaz con Joe Jonas, durante algunos meses y el artista terminó con ella por una llamada telefónica, según confesó la cantante en una entrevista con Ellen DeGeneres. Obviamente, una ruptura tan cruel merecía desahogo, así que la artista escribió varias canciones: 'Last Kiss', 'Holy Ground' y 'Forever and Always'.

Taylor Swift y Joe Jonas, imagen de Instagram.

Unos años más tarde, en 2009 Swift conoció a Taylor Lautner en el rodaje de la película 'Valentine's Day'. Ambos cayeron en los brazos del amor, así que comenzaron a salir, pero en diciembre de ese año terminaron. Tiempo después la artista escribió 'Back to December', una canción que deja ver tristeza, decepción y arrepentimiento. En 2019, el actor de 'Crepúsculo' confirmó en una entrevista que su ex había escrito ese tema para él.

Otra de las parejas que fue una fuente de inspiración para Taylor Swift es John Mayer. Según los rumores, las celebridades terminaron en pésimos términos a causa de malos tratos del músico hacia la cantante de 'Blank Space'. Por esta razón, la artista le dedicó 'Dear John' y 'The Story of Us'. Con el pasar del tiempo, la estrella comenzó a salir con el actor Jake Gyllenhaal, quien según dicen los rumores, terminó con ella por mensaje de texto. La corta relación funcionó como inspiración para 'All Too Well', 'Girl At Home' y 'The Moment I Knew'.

Taylor Swift y Harry Styles. Imagen de Instagram.

Luego, Taylor Swift comenzó a salir con Harry Styles y se posicionaron como una de las relaciones más mediáticas del momento, entre 2012 y 2013, pues estuvieron a las idas y vueltas. Los fanáticos de la cantante confiesan que 'Style', es una canción que les hace pensar en el ex One Direction, pues el título es casi idéntico a su apellido. Otra de las parejas de Swift fue Calvin Harris, con quien estuvo durante 15 meses. Por esto, se rumorea que 'I Forgot That You Existed' es un tema dedicado al DJ.

En 2016, Taylor comenzó una relación con el actor Joe Alwyn, pero lo hicieron público después de un tiempo. En enero de este año, la estadounidense confesó que 'Lavender Haze', de su último disco, es una canción que trata sobre su historia de amor con Alwyn. Sin embargo, parece que el amor se acabó, pues hace unos días atrás 'Entertainment Tonight' informó que Taylor se separó del actor, luego de 6 años juntos.