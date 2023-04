Barbie Ferreira reveló el verdadero motivo por el que renunció a ‘Euphoria’

‘Euphoria’ es una de las series juveniles más exitosas de los últimos años. Desde su estreno en junio del 2019, la producción de HBO se impuso entre las tendencias internacionales por tocar temáticas profundas como los vínculos en la preparatoria y en la familia, la sexualidad, la pedofilia, el consumo de sustancias, la adicción, la sobreexposición en las redes sociales, el narcotráfico y las enfermedades mentales.

Además, su elenco también acaparó la atención del mundo del espectáculo. Con Zendaya a la cabeza, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Angus Cloud y Hunter Schafer, la tira creada por Sam Levinson fue todo un éxito. Sin embargo, tras la llegada de la segunda temporada de 'Euphoria', en enero del 2022, comenzaron a circular rumores de la salida de algunos actores, generando preocupación entre los fans.

BARBIE FERREIRA LE DIO VIDA A KAT HERNÁNDEZ. FOTO: HBO

Barbie Ferreira, actriz encargada de interpretar a Kat Hernández, fue la primera en anunciar su salida de ‘Euphoria’, mediante un comunicado cargado en las redes sociales. “Tras cuatro años de encarnar a Kat, el personaje más especial y enigmático, tengo que decirle adiós con lágrimas en los ojos. Espero que muchos de ustedes se hayan podido ver en ella como yo lo hice, y que les haya alegrado ver su viaje hasta convertirse en el personaje que es hoy. Pongo todo mi cariño y amor en ella, y espero que ustedes puedan sentirlo. Te amo, Katherine Hernández”, escribió Barbie.

Ahora, a ocho meses del anuncio de su salida de ‘Euphoria’, Barbie Ferreira volvió a hablar al respecto, revelando los verdaderos motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

INSTAGRAM @BARBIEFERREIRA

Las nuevas declaraciones de Barbie Ferreira respecto a su salida de ‘Euphoria’

Hace una semana, la actriz estadounidense de 26 años dio una entrevista exclusiva para el podcast Armchair Expert, en el que reveló los motivos de su salida de ‘Euphoria’. “Creo que hay algunos lugares a los que ella podría haber ido. Simplemente no creo que hubiera encajado en la serie. No sé si iba a hacerle justicia y creo que ambas partes sabían que de verdad quería poder no ser la mejor amiga gorda. No quiero hacer eso y creo que ellos tampoco querían. La hubiera interpretado tanto tiempo como me hubieran pedido”, confesó Barbie.

“Me duele evidentemente porque amo a Kat y ella fue tan importante para mí y para un montón de gente, con todo lo bueno y lo malo. Fue un personaje que nunca he visto antes en televisión y no sé si llegaremos a algo como eso de un modo así de específico, que fue muy provocador”, concluyó Ferreira.