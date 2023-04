Los comienzos de Eiza Gónzalez en Hollywood: una audición de terror y una prueba de ADN

Eiza González comenzó su carrera en las telenovelas mexicanas e incluso se animó a probar en el ámbito musical. Gracias a todo su talento y su arduo trabajo, logró consagrarse como una figura muy popular de la televisión del país azteca, sin embargo el hambre de ambición la llevó a instalarse en Los Ángeles para probar suerte. Desafortunadamente, durante varias audiciones sufrió episodios de discriminación por parte de las productoras.

La actriz ha logrado ganarse un lugar entre los grandes de Hollywood, pues en el último tiempo ha trabajado en películas junto con celebridades como Dwayne Johnson, Steve Carell, Kevin Spacey, Ansel Elgort y Jason Statham. Sin embargo, antes de llegar a conseguir papeles importantes en grandes producciones se enfrentó a la discriminación, debido a que su aspecto no se arraiga 100% a sus raíces latinas y tampoco a las de Estados Unidos.

El cast entero de la última película donde participó Eiza González, durante la premiere en Los Ángeles. Imagen de Instagram.

En una entrevista con Amanda Montell, para la revista 'Who What Wear', Eiza González reveló que en varias ocasiones le pidieron "pruebas de ADN que demuestren que al menos tiene el 2% de una etnia u otra". En el caso de que esto no se pueda demostrar por medio de los análisis, no le permiten interpretar ciertos papeles. A causa de esto, la actriz ha sufrido diversas crisis de identidad e incluso ha tenido que ir a terapia.

Eiza González, imagen de Instagram.

"¿Quién se supone que soy?" comentó González durante la entrevista. Si bien, expresó que siente un profundo orgullo de ser mexicana, pues incluso puede demostrar que comenzó su carrera como actriz y cantante en la televisión de su país de origen, se muestra afligida por el hecho de que utilicen su nacionalidad en su contra. "Tuve que ir a terapia por esto. Es difícil ser vulnerable, abrirte en una habitación solo para que te digan algo contra ti que no puedes cambiar".

Eiza ha conseguido todos sus trabajos porque es una actriz sumamente talentosa y ha luchado contra viento y marea para convertirse en una figura de Hollywood. Sin embargo, según 'Who What Wear', la mexicana cree que en ocasiones las producciones quieren "cumplir su cuota de inclusión". Dejando de lado esto, en la actualidad González triunfa como una verdadera estrella y ha llegado a participar en películas del calibre de 'Godzilla vs. Kong', 'Descuida yo te cuido', 'Bloodshot', 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw', entre otros films.