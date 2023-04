Con un precioso look deportivo, Catherine Fulop se confesó: "Estoy en un círculo medio vicioso"

Catherine Fulop es una de las artistas más queridas de la Argentina. Si bien es venezolana, desde hace unos cuantos años vive en nuestro país y ha desarrollado una gran carrera artística. En la TV ha brillado en más de una ocasión con sus actuaciones en distintas producciones.

Catherine Fulop

En Instagram, cuenta con más de tres millones de seguidores que quedan fascinados con el contenido diario que comparte. En la red social sube imágenes de los bellísimos looks que elige y también de sus entrenamientos.

Ahora, la actriz comenzó la semana bien arriba con un pequeño video luciendo un precioso look deportivo. "Escuchando el Club del Moro. Bom dia mi gente bella", arrancó diciendo.

"Yo me levanto mi gente, me maquillo. Digo 'tengo que hacer gimnasia' y me levanto seis y media", añadió Fulop y continuó: "Ya me meto al gimnasio hasta las ocho y media".

Catherine Fulop

"No es porque yo tenga ganas de hacer gimnasia. Es porque se todo lo bien que me hace, porque yo he visto los resultados. Ahora estoy en un círculo medio vicioso, que ahí hay que tener cuidado. Hago gimnasia porque así digo 'ahora puedo comer lo que quiero' y no es así. Porque la alimentación es la parte más importante del cuidarnos y no lo estoy haciendo", confesó.