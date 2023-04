Game of Thrones: Los fabulosos tatuajes de Emilia Clarke y Sophie Turner para recordar la exitosa serie

Desde que Game of Thrones aterrizó en la pantalla de HBO, la serie basada en las historias creadas por George R.R. Martin se convirtió en un enorme éxito mundial. Esto hizo que la ficción durara varias temporadas y finalizara como una de las producciones más vistas dentro del famoso canal. Como era de esperar, su elenco dio el gran salto a la fama y conquistaron por completo a los espectadores.

Entre los intérpretes protagonistas se encontraban Sophie Turner y Emilia Clarke. La primera de ellas se colocó en la piel de Sansa Stark, mientras que la segunda le dio vida a la icónica Daenerys Targaryen. Sus personajes significaron mucho para los fanáticos y también para ellas. Por este motivo, decidieron hacerse tatuajes en su honor.

El tatuaje de Sophie Turner en honor a Game of Thrones.

Los tatuajes de Game of Thrones de Sophie Turner y Emilia Clarke

Si nos enfocamos en los originales y emotivos tatuajes que se hizo Sophie Turner, entonces debemos hacer hincapié en aquel que dice “La manada sobrevive“. Dichas palabras fueron acompañadas con el diseño de un lobo huargo. Como era de esperar, se convirtió en uno de los tatuajes favoritos de los fanáticos.

Sin embargo, cuando la estrella se lo tatuó en su piel generó un poco de controversia. Principalmente, porque el final de Game of Thrones todavía no había salido al aire y muchos tomaron este diseño como un spoiler del desenlace de la historia. Recordemos que en los libros de George R.R. Martin tampoco existe un final, ya que todavía no fue escrito. Por lo tanto, existía mucha expectativa sobre qué iba a ocurrir.

"Mientras me lo tatuaba la gente me aconsejó que no lo hiciera porque parecía que estaba desvelando todo, pero no es así. Es solo una cita de la temporada pasada; pero todos creen que realmente sobrevivimos...", comentó la estrella sobre el escándalo que se generó respecto a un posible spoiler.

"Es solo un lema que me gusta", añadió la actriz en aquel entonces. Lo cierto es que este no es el único tatuaje que la estrella tiene relacionado con la serie. También comparte un diseño con Maisie Williams, quien fue su hermana en la ficción y es su gran amiga en la vida real. Ambas se tatuaron la fecha en las cuales fueron elegidas para sumarse al elenco.

El tatuaje de Emilia Clarke, la eterna Madre de los Dragones.

Con respecto a Emilia Clarke, la estrella decidió ser la “Madre de Dragones“ para toda la vida. Por este motivo, hace años atrás tomó una cita con el tatuador Dr. Woo para realizarse un diseño de GOT en su piel. En su Instagram, comentó que el tatuador “se aseguró de que esta mamá jamás olvide a sus bebés".

La estrella se tatuó tres dragones en su muñeca. Antes de hacerlo, ya lo había adelantado en el programa Live With Kelly and Ryan: "Me voy a tatuar un dragón acá, como si se estuviera yendo volando". La idea del tatuaje siempre le pareció general, ya que siente que es “una especie de hasta siempre".