Qué dijo Chris Rock en su nuevo show de Netflix sobre la cachetada que le dio Will Smith

Chris Rock acaba de estrenar Selective Outrage, su nuevo especial de stand-up que se transmitió en vivo por Netflix. Se trata del primero que da desde la brutal cachetada que recibió por parte de Will Smith hace casi exactamente un año. El humorista cumplió con lo que todos esperaban y habló acerca de la mediática pelea.

Ya ha pasado casi un año desde la última entrega de los Premios Oscar y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se prepara para celebrar la primera edición tras la histórica polémica que supuso el cachetazo que le dio Will Smith a Chris Rock.

En las vísperas de la nueva ceremonia, aquel incidente que se vio en vivo por todo el mundo vuelve a estar en la boca de todos por un motivo más que singular: Chris Rock habló abiertamente al respecto por primera vez desde aquel entonces.

Es cierto que ya había dicho algunas cosas al pasar en distintas presentaciones. Ahora, el humorista de 58 años decidió que era momento de hablar en serio y centró una de sus actuaciones en esta polémica.

Chris Rock habló en Selective Outrage, el especial de stand-up que se transmitió por Netflix el pasado sábado 4 de marzo a la noche. Allí, dejó bien en claro que no es una víctima y que nunca lo verán llorando en el programa de Oprah Winfrey, entre otras cosas.

Polémico: todo lo que dijo Chris Rock acerca de la cachetada que le dio Will Smith

En su nueva presentación de stand-up, Chris Rock volvió a referirse a Will Smith como “Suge” Smith y se comparó con el boxeador Manny Pacquiao para dar cuenta de cómo aguantó “toda esa m…”.

“Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca no ha sido golpeado en la cara”, expresó, y luego agregó que “aún duele” y que tiene “la canción Summertime sonando en sus oídos”.

Como no podía ser de otra manera, también hizo mención a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will y la destinataria de la broma que generó la cachetada en pleno escenario de los Premios Oscar. Chris Rock se abrió como nunca acerca de lo sucedido con Will Smith.

El humorista estadounidense recordó que la actriz había querido boicotear su presentación de los Oscar en 2016 (en realidad, la protesta había sido mayor y tenía como objeto denunciar la falta de diversidad en las nominaciones), y que las bromas que él le hizo entonces generaron un rencor por su parte.

En concreto, Rock manifestó que él no tiene nada que ver con el hecho de que Pinkett Smith haya estado con otro hombre. Con esto dio a entender que, en realidad, Will sublimó en su cachetada la bronca y el dolor que sentía por lo que hizo su mujer, y no por la broma del humorista en sí.

“Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí”, indicó Rock. Para finalizar, expresó que hasta ahora había decidido no hablar debido a que tiene padres y que ambos lo criaron con la premisa de “no pelearse delante de los blancos”.