Este es el particular método que utiliza Nicole Neumann para relajarse a diario

Nicole Neumann compartió entre sus seguidores de Instagram un pequeño momento de relajación en el que disfruta de unos minutos de ella sola con su mente conectada en un disfrute solidario y que invitó a que todos a que pusieran en práctica. La modelo subió una serie de historias en las que cuenta cómo reparte su tiempo tempranero.

Fuente: Imagen @nikitaneumannoficial

Tiempo de lectura.

A modo de mostrar lo que hace, Nicole Neumann invitó a reflexión con un texto en el que reza: "Ejercitar al menos 30 minutos por días, dormir 8 horas, leer 10 páginas al día... ¿Qué hiciste por vos hoy", escribió en una foto en la que está sujetando un libro y que se deja ver sus press on nails con pequeños anillos dorados en sus dedos.

Otra de sus grandes actividades

Luego de hacer el viaje relampago con sus hijas Sienna y Allegra hacia Neuquén de fin de semana... Nicole sorprendió al contar otra rutina de disciplina que empezó a implementar tambien a modo de relajación y con una profesora de por medio cómo son los cursos de yoga, un espacio en el que muchos eligen dejar afuera sus problemas y relajarse.

Fuente: imagen / @nikitaneumannoficial

Con un sujestivo mensaje, Nicole compartió un dibujado en el que reza con quién hace yoga, además de un diseño en forma de alfombra en el que escribió: "Me pido paz para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para aceptar lo que sí puedo cambiar y sabiduría para distinguir una de obra", expresó en un simple gráfico la modelo quién viene de una conflicitva relación con su ex marido, Fabián Cubero.

Puro glamour

En uno de sus últimos posteos, Nicole encandiló a todos al lucir un outfit entre brillos mezclando dos colores que nunca fallan cómo son el plateado y el negro, además de deslumbrar con un make up resaltando el rojo en sus labios.

Fuente: imagen @nikitaneumannoficial.

En el ascensor.

"El lookbook en el ascensor no puede faltar", reza Nicole en la descripción del carrousel de un total de cuatro fotos en la que posa desde la puerta del elevador y otra a la salida del estacionamiento, presumiendo su mega outfit fatal al llevar un vestido corto super escotado negro bordado con rombos plateados espejados, además de un bordado de mostacillas que forman un paisaje naranja, rojo y verde con palmeras.

¡Una bomba!