El extraño video de Catherine Fulop en top y calzas ajustadas

A sus casi 60 años, Catherine Fulop es dueña de una figura envidiable. Pero esto no es producto del azar, la actriz venezolana-argentina trabaja duro en el gimnasio junto a su entrenador personal Rocko.

Catherine Fulop

Recientemente, en Instagram contó cuál es su clave para entrenar todos los días. Primero, escribió un mensaje con las excusas que siempre le dicen cuando alguien no se anima a cambiar sus hábitos. "Es que no puedo. Es que es muy difícil. Es que no tengo tiempo... el esqueismo es la justificación de los mediocres, así de simple", aseguró Fulop.

Luego, concientizó a sus seguidores. "Comenzarás a lograr lo que te propones cuando dejes de poner pretextos", expresó y añadió: "Tu cuerpo puede soportar cualquier cosa, es tu mente a la que debes convencer".

Catherine Fulop

En las redes, la querida artista no sólo comparte parte de sus rutinas, sus preciosos looks, sino también divertidos videos. Ahora, para iniciar el día, Cathy subió un extraño video que descolocó a sus fanáticos.

En top y calzas ajustas le deseó los buenos días a los usuarios mientras de fondo se escuchaba un audio que parecía ser un mensaje que envió una oyente a una emisora de radio.