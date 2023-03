Sol Pérez y su exigido entrenamiento físico para consagrarse cómo ganadora de The Challenge Argentina

Sol Pérez se consagró con el premio a la primera mujer en ganar la temporada de The Challenge Argentina (Latinoamerica), un certamen internacional de destreza física y mental que tiene un total de 38 temporadas a nivel global y que pone en vara juegos mega extremos y que requieren mucha disciplina previa. Así es cómo la modelo agradeció todo el cariño vía Instagram.

Sol Pérez compartió un resumen de 3 minutos mostrando cómo fue la última etapa que llevó muchas más horas de las que se ven en pantalla: "Este video es un poco de lo que fue la final de #thechallenge gracias a todos los que estuvieron haciendo fuerza del otro lado, a mis compañeros, los productores, el conductor de lujo de este programa hermoso, todo @telefe", comenzó diciendo por el gran apoyo que recibió de todos los que integraron este arriesgado proyecto.

"Di hasta mi último respiro, no podía más, terminé casi inmóvil en el piso después de estar durante casi 10 horas en esa final, desde la mañana hasta la noche. Fue duro, quizá una de las experiencias, más duras y lindas de mi vida", siguió en referencia a la sobrexigencia que se cargó al hombro en un programa que estaba completamente aislada por más de 30 días.

"Gané, pero eso pasa a un segundo lugar porque lo más importante fue que di todo, me lleve amigos y aprendí mucho. Ojalá que si estás leyendo esto te des cuenta que nada es imposible, que no importa que digan o que te digas, vos podes", siguió arrengando a que todos se animen al cambio.

"hoy es el día internacional de la mujer y desde este lado puedo decir LUCHEN POR LO QUE QUIEREN. No somos menos, no nos comamos ese verso. EL PRIMER THE CHALLENGE LATINOAMÉRICA LO GANÓ UNA MUJER", cerró Sol Pérez dedicándole el último párrafo a la lucha de todos los días de millones de mujeres.

Así se preparó

Sucede que previamente Sol compartió un extenso reel de todas las rutinas de gimnasia que fue haciendo entre cuerdas, pesas, corridas, fuerza de brazo, ejercicios de biceps y otros más vinculados a la resistencia tanto en el lugar dónde entrena todos los días y que maneja su novio, Guido Mazzoni hasta pequeños momentos en el estudio de Telefé con su personal trainer.

"Nunca baje los brazos aún cuando las cosas no salían como las había planeado, de eso se trata no? Elegí esta canción porque empieza con una pregunta clave... si tuvieses un tiro, una oportunidad para conseguir todo lo que siempre quisiste. Un momento, lo agarrarías o lo dejarías escapar", rezaba una parte de la descripción de un video cargado de disciplina y fuerza.