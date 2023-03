La familia de Bruce Willis pidió privacidad ante la delicada situación del actor

Bruce Willis fue encontrado saliendo a con amigos y su mujer, la modelo, Emma Heming por Santa Mónica pero el paseo se vio opacado porque según cuenta la mujer de 44 años varios paparazzis aguardaron en la calle para hablar con el actor luego de que se conociera que padece Afasia, una demencia frontotemporal que afecta a ciertas partes del cerebro y actúa como un trastorno neurocognitivo.

Fuente: Imagen @demimoore

La última postal navideña de la familia ensamblada.

El pedido

A modo de salir a expresarse Emma Heming Willis compartió un video vía Instagram de súplica que iba dirigido para los fotógrafos que querían a toda costa la primicia de cómo el actor está viviendo esta etapa de su vida. Así fue cómo la modelo tomó la iniciativa de hacer su descargo con total amorosidad y cómo luego siguió dando su punto de vista y nuevamente el rogar privacidad.

En otro de los descargos que realiza Emma, hace referencia a qué varios medios de comunicación hablaron sobre el estado físico delgado de su marido y esto fue lo que dijo: "Realmente aprecio todo el amor y entendimiento de todo lo que Bruce no tiene que seguir pero lo que me pareció realmente interesante es la cantidad de sitios que están levantando las cuestiones que tienen que ver con el cuerpo de mi marido y que son a su vez los mismos que están publicando fotografías de el. Entonces es cómo que si no tienen este contenido para ser subido, entonces dejan de tener clicks", comenzó diciendo en cuánto al acoso constante por ciertos paparazzis.

"No planeo ir contra ningún medio de comunicación que esté subiendo sobre ese contenido porque efectivamente yo soy la que sale perdiendo, eso me queda claro. Yo lo único que quiero es que mi marido esté en condiciones de disfrutar la vida todo lo que pueda, eso es todo", cerró acerca de la buena calidad de vida que toda la familia quiere darle al queridísimo actor de Hollywood.