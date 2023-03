Así fue como manipularon a Paris Hilton para grabar el polémico video de 2004

El próximo 14 de marzo sale a la venta el libro autobiográfico de Paris Hilton, titulado como 'Paris: The Memoir', así que, para promocionar la obra, unos días antes del lanzamiento, la empresaria ha decidido lanzar adelantos exclusivos de sus memorias. Una de las confesiones que salió a la luz, fue uno de los momentos más terribles que atravesó la heredera del imperio hotelero, pues se trata de un episodio que vivió cuando tenía 19 años, con su novio de aquel momento.

En esta oportunidad, Hilton se animó a sincerarse sobre la filtración del video íntimo que grabó con Rick Salomon, el jugador de póker que fue su pareja allá por el 2001. Si bien el clip fue grabado en ese período, se filtró en 2003 y un año después fue comercializado como '1 Night in Paris'. Tal como reveló la empresaria, no tiene recuerdos vívidos de esa noche porque se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Paris confesó que Rick le pidió que grabaran una cinta de su encuentro íntimo, pero ella no se encontraba segura. "No era capaz de generar ese nivel de confianza necesario para grabar una cinta. Tuve que beber mucho", expresó Hilton, para luego añadir: "La metacualona -un hipnótico-sedante- también ayudó. Pero lo hice, es algo que tengo que asumir. Sé que él quería hacerlo y yo me entregué a ello".

Asimismo, la empresaria dio a entender que su pareja utilizó la manipulación para que accediera a realizar la grabación: "Me dijo que si no lo hacía, encontraría fácilmente a otra persona que estuviera dispuesta. Y eso era lo peor en lo que yo podía pensar. No quería que me dejara un hombre, ya adulto, porque pensara que yo era una niña estúpida que no quería jugar a juegos de adultos".

Paris Hilton en los 2000. Imagen de Vogue México.

En los relatos del libro se puede percibir que Paris sintió una terrible frustración por como se desenvolvieron los hechos y sobre todo por la reacción que tuvo su expareja, pues Rick Salomon le dijo que nadie más vería el video y al final terminó exponiendo la intimidad de su pareja. De hecho, tiempo después de grabar el clip, el jugador de póquer le dijo a Hilton que "tenía todo el derecho de venderlo" y además que "tenía mucho valor económico".

La filtración de la cinta hizo que Hilton viviera una situación horrible e incluso le dejó traumas para toda su vida, pues se difundió una situación privada que se suponía debía quedar entre ella y su expareja. Por esta razón, la empresaria recuerda ese momento de su vida como un verdadero infierno y recién ahora, luego de muchos años del suceso, se anima a hablar sobre el tema.