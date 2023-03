A un año de los Oscar, Chris Rock lanza su descarga más dura contra Will Smith

El sábado pasado Netflix estrenó la primera parte de 'Chris Rock: Selective Outrage', en español 'Furia Selectiva'. Se trata de un programa especial de stand up donde el actor dio su opinión y se animó a lanzar comentarios filosos a Will Smith y a su esposa Jada Pinkett. Esto sucedió un año después de que Smith lo abofeteara en medio de la ceremonia de los Oscar 2022, un suceso que trascendió en todas partes del mundo.

En esta ocasión, el comediante de 58 años realizó el sábado por la noche su primer especial de stand-up, luego de los Oscar del año pasado. El show marcó un antes y un después, ya que fue la primera transmisión en vivo de Netflix desde el Teatro Hippodrome en Baltimore. Asimismo, fue un programa muy esperado, porque después de la bofetada en los premios de la Academia, muchos esperaban un contragolpe cómico.

"Chris Rock: Selective Outrage", transmitido por Netflix. Imagen de entretenimiento.news

Durante el programa Chris Rock, debatió sobre diversos temas que envuelven problemáticas contemporáneas como la duquesa de Sussex, las Kardashian, el alto coste de los pantalones de yoga, los disturbios en el Capitolio y el hecho de llamar la atención, una de las problemáticas más actuales en Estados Unidos, según su opinión. Obviamente en gran parte del show el actor habló sobre lo sucedido con Smith.

Cuando comenzó a hablar de los Oscar, Rock también se refirió a un "despertar", a la hipersensibilidad y a lo que él llamó "indignación selectiva". "Nunca se sabe quién podría ser activado", expresó el comediante para luego agregar entre risas: "Cualquiera que diga que las palabras duelen no ha recibido un puñetazo en la cara". Por otro lado, habló sin pelos en la lengua y comentó: "Todavía duele. Tengo 'Summertime' resonando en mis oídos".

Will Smith golpeando a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022. Imagen de archivo.

Will se ha disculpado en diversas ocasiones y ha participado en varios programas de TV, pero Chris ha pasado desapercibido, pues no se ha mostrado en público, ha rechazado a la prensa y también las apariciones en programas de entrevistas. De hecho, durante el show del sábado, confesó que no se siente como una víctima, así que no va a ir a sentarse a llorar en el programa de Oprah o Gayle.

Por otro lado, Rock habló sobre las diferencias entre él y Smith, y confesó: "No somos del mismo tamaño. Este tipo hace películas sin camisa", y para luego añadir que personalmente jamás haría una película sin camiseta. Luego, en otro momento del stand-up, el actor habló sobre las confesiones que hizo Jada Pinkett sobre un 'enredo' con otro hombre, mientras estaba casada con Will Smith. Por esto el comediante sugirió que quedó en el medio de la 'pelea' de la pareja: "Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí".