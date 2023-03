Soledad Fandiño: así es un día de cuidado de piel post yoga

Soledad Fandiño constamente da diversos tips en su cuenta de Instagram acerca de ejercicios para verse saludable, recetas de cocina, pequeños ejercicios de yoga y hasta momentos en familia con su hijo Milo pero en las últimas horas, la influencer sumó otra importante recomendación sobre el cuidarse frente a las altas temperaturas, y así es cómo lo compartió a modo de reel tips para que sus followers tomaran nota.

Desde el auto, Soledad Fandiño explicó su paso a paso: "Estoy acá saliendo de mi primera clase de yoga de la semana, lo primero que hago es soltarme el pelo porque queda super mojado y después queda toda la humedad, no está bueno hay que dejar aerear", comenzó diciendo referido a todo el acumulo de transpiración que se genera en el cuero cabelludo luego de cualquier actividad física".

"Me pongo protector solar que ya a la mañana me puso, me levanté siete de la mañana para llevar a Milo al cole y me estaban quedando muchas marcas por el sol y me habían salido granitos y después con el sol se me manchó la piel asi que lo primero que hago es ponerme protector solar", continuó diciendo mientras que se masajeaba el rostro con la crema protectora y que a su vez trabaja como un autobronceante.

Fuente: Imagen @soledadfandino

Protector UV SPH 50 de Skin Ceuticals

Para mayor protección aclara que posterior al protector es necesario un sombrero en su caso escogió uno de toalla y de la marca Aló Yoga: "Para el sol tambien, acá hay un sol tremendo y hay que protegerse, entre el retinol de la noche y todo lo que te pones después hay que cuidarse la piel", aconseja en cuánto a tener más noción de protegerse la cara de manera cotidiana para evitar futuros problemas en la salud.

"Por último me voy a poner un poco de labial humectante con color", explicó y posterior a ello protagonizó un blooper con el mismo al no registrar correctamente cómo se lo ponía y de cierre y no menos importante recalcó la necesidad constante de hidratarse con una botella de agua.