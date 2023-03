Luego de renunciar a Luzu TV, Nati Jota armó las valijas y se dirigió hacia la Antártida Argentina. No es ninguna novedad que a la influencer le encantan los viajes. Con frecuencia, en su cuenta de Instagram enseña los hermosos lugares que visita.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones compartió una serie de fotos desde el sur y conquistó miles de corazones. "Orgullosa de poder acercarles la ANTÁRTIDA ARGENTINA", comenzó diciendo junto a las imágenes.

Nati Jota

"Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo. Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima super hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol", continuó.

"Nada, un flash. Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno LOS AMO. Gracias por acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más", añadió Nati Jota.

Nati Jota conquistó corazones con una serie de fotos en la Antártida Argentina

Los mensajes de sus admiradores no demoraron en aparecer. "Qué bien poder llegar a la Antártida. Disfruta mucho esa experiencia", "Ojalá todos los argentinos tuviéramos ese privilegio y no solo los famosos", "Gracias a Nati descubrí que quiero conocer la Antártida" y "¡Felicitaciones Nati! Mereces todas las nuevas puertas que se te abran. ¡Sos brillante!", son algunos de los tantos comentarios que se alcanzan a leer.