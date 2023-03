En qué otras series actuó Pedro Pascal, el protagonista de ‘The Last of Us’

‘The Last of Us’ es la serie del momento y nadie puede negarlo. Desde su estreno, el pasado 15 de enero, la adaptación del exitoso videojuego creado por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment se volvió furor en el mundo del entretenimiento. Sobre todo fueron las interpretaciones de sus protagonistas, Pedro Pascal y Bella Ramsey, las que se ganaron la admiración de los millones de espectadores a lo largo del planeta, puesto que plasmaron a la perfección a los personajes de Joel y Ellie, respectivamente.

Gracias a la llegada de ‘The Last of Us’ a la pantalla de HBO, Pedro Pascal y Bella Ramsey acapararon la atención de los usuarios de las redes y de todos los medios de comunicación. Por eso, cada vez hay más personas intrigadas por la vida de los intérpretes, como también, por sus anteriores personajes. Precisamente por ese motivo aquí compartimos un listado de los papeles que tuvo el actor chileno antes de ponerse en la piel del valiente y luchador Joel.

Todos las series de Pedro Pascal

José Pedro Balmaceda Pascal ha ganado gran fama en los últimos años por haber actuado en grandes franquicias. Sin dudas, la más reciente, ‘The Last of Us’, impulsó su carrera mucho más alto. Sin embargo, previamente tuvo otros papeles igual de icónicos e importantes. Aquí los repasamos.

El actor nació en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975. Sin embargo, durante la dictadura de Pinochet su familia se exilió en el exterior para preservar su seguridad. Por eso se mudaron a Dinamarca y, más tarde, llegaron a los Estados Unidos. En 1993, Pascal se mudó a Nueva York donde decidió estudiar actuación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York.

Desde entonces, el actor de 47 años comenzó a buscar trabajos en el teatro y la televisión, presentándose a varios castings. Es así que fue adquiriendo grandes papeles en reconocidas obras de teatro, ganando experiencia para, por fin, ser llamado a la TV estadounidense. Antes de llegar a la fama, Pedro apareció en series como ‘Buffy, la cazavampiros’, ‘The Good Wife’, ‘Graceland’ y ‘Homeland’. Aunque su reconocimiento llegó al formar parte del elenco de Juego de Tronos.

Oberyn Martell en Juego de Tronos

En junio de 2013, Pedro Pascal fue contratado para interpretar a Oberyn Martell, la "Víbora Roja", en la cuarta temporada de Juego de Tronos, la exitosa serie de HBO que es una adaptación de los libros de George R.R. Martin. Su personaje desembarca en Desembarco del Rey para formar parte del Consejo Privado del rey Joffrey Baratheon y, con el pasar de los capítulos, se fue ganando el cariño del público. Pero su salida del show fue una de las más shockeantes, puesto que fallece defendiendo al hermano del rey en una lucha.

PASCAL INTERPRETÓ A OBERYN MARTELL EN GAME OF THRONES (HBO). FOTO: ARCHIVO HBO

Marcus Pike en The Mentalist

Para el capítulo 16 de la sexta temporada de ‘El mentalista’, Pedro Pascal interpretó al agente especial del FBI Marcus Pike. Su rol era ponerse en la piel de un hombre encantador con una integridad inquebrantable, un policía de orígenes humildes pero con mucho conocimiento.

Javier Peña en Narcos

En 2015 empezó Narcos, y Pedro Pascal tuvo un papel importante en dicha serie de Netflix. Se puso en la piel de Javier Peña, un agente de la DEA encargado de capturar al narcotraficante Pablo Escobar. PEDRO ESTUVO EN 'NARCOS'. FOTO: NETFLIX

El Mandaloriano en The Mandalorian