Anitta habla sobre una divertida anécdota que vivió con las cirugías plásticas

Hoy en día las cirugías plásticas y los retoques estéticos son muy populares en la sociedad, sobre todo entre las celebridades. Si bien, algunos famosos no se sienten cómodos hablando sobre esto, hay algunos que son un libro abierto y no tienen problema en revelar que han pasado por el quirófano. Anitta se encuentra en el segundo grupo, ya que en muchas ocasiones ha confesado ser una amante de las cirugías.

Cada vez que se refiere a los tratamientos estéticos se desenvuelve con total tranquilidad, porque no le parece un tema delicado. De hecho, ha confesado que para ella las cirugías son como cambiar el color de pelo. Hace un par de años, en una ocasión que se presentó en el programa español de entrevistas 'La Resistencia', se animó a hablar sobre esto y contó una anécdota graciosa que vivió durante el proceso.

"Amo hacerme cirugías plásticas", comenzó Anitta y luego señaló su rostro para admitir: "Mi cara es como Frankenstein. Todo es mentira'. Por esta razón, reveló que cuando era joven tenía una nariz diferente y no tenía mentón, entonces desarrolló grandes habilidades con Photoshop, pues la mayoría de las veces editaba sus fotos, para retocar algunas partes de su rostro.

Anitta antes de las cirugías plásticas. Imagen de Instagram.

Es por esto que Anitta comentó que una vez, uno de los novios que tuvo en la época "antes de ser plástica", agarró su celular y se puso a analizar las fotos editadas que tenía, entonces la miró y luego miró el celular dudoso. "Me miró, miró mi teléfono, me miró y me dijo 'este no es tu teléfono'", entonces esto le dio una gran idea a la cantante, pues se puso a editar una foto y se la llevó a una cirujana plástica. "Esta soy yo con Photoshop. Haga esto en la vida real", le dijo a la médica enseñando su celular.