Christina Aguilera se anima a hablar sobre los procedimientos estéticos

Recientemente Christina Aguilera participó en una entrevista con Allure, la revista estadounidense que trata diversos temas sobre la belleza femenina. En esta oportunidad, la artista habló sobre algunos hitos de su carrera y también comentó lo que opina sobre las cirugías estéticas y los tratamientos que tienen una funcionalidad similar. Al igual que Gwyneth Paltrow y Joe Jonas, la artista se convirtió en embajadora de Merz Aesthetic y Xeomin, una inyección que se usa para corregir líneas de expresión.

Los tratamientos de belleza y las cirugías se han vuelto cada vez más populares en la sociedad y sobre todo entre las celebridades. Esto tiene que ver con el hecho de que los famosos tienen grandes recursos económicos y, por lo general, los procedimientos estéticos son muy caros. Además, otra de las razones se debe a que las estrellas pueden acceder a los mejores profesionales en el rubro.

En la entrevista, Christina Aguilera confesó: "Siempre he sido un libro bastante abierto sobre aceptar mi cuerpo, mi apariencia y cosas así". Pero al mismo tiempo, la cantante hizo una reflexión y comentó que le parece bien cambiar de opinión, pues a lo largo de la vida una persona vive diversas circunstancias que lo hacen cambiar. "Creo que todos podemos contar con un poco de ayuda. ¿Por qué no?", reveló y añadió que le parece genial cuando las personas se animan a compartir y ser honestas sobre lo que están haciendo, siempre teniendo cuidado, pues no tiene sentido exponerse y sentirse vulnerable.

Aguilera comentó que antes de probar Xeomin, para unirse al glamour squad, consultó con sus médicos y profesionales más cercanos, pues había un asunto que le preocupaba mucho. "Cuando estoy en el escenario, la autenticidad en mi rostro es lo primero. Tengo una cara muy expresiva, y cuando canto, la emoción tiene que traspasar. No tengo tiempo para tener una cara estoica y quieta", dijo en la entrevista. Esto demuestra que en cada presentación, la cantante intenta llevar la realidad y los sentimientos al escenario.

Christina Aguilera en el escenario. Imagen de archivo.

Por otro lado, agregó que no le parece que el envejecimiento sea algo negativo y es muy dañino obsesionarse con esto. "Me he visto pasar por diferentes etapas de mi vida y quejarme de ciertas cosas. A medida que envejezco, miro hacia atrás y pienso: 'Dios, cada etapa es una nueva era'. Realmente me gusta sentirme más segura de mí misma en el proceso de envejecer. Eso es lo que hay que aceptar de verdad", añadió, pues como dice en Beautiful: "Somos hermosos en todos los sentidos'.