¿Se confirmó? Descubre si saldrán nuevas películas de El Señor de los Anillos

Desde que El Señor de los Anillos llegó a los cines a principios del 2000, la historia escrita por J.R.R. Tolkien se convirtió en un éxito absoluto. Aunque los libros ya eran conocidos en todas partes del mundo, este fenómeno aumentó gracias a la creatividad de Peter Jackson que se colocó en la silla de director. De esta manera, pasó a ser una historia de mucha popularidad que conquistó a diferentes generaciones.

El asombroso mundo de la Tierra Media fue adaptado en diferentes producciones, tanto en una trilogía original como en una trilogía precuela. Al ser un éxito que no pasa de moda, Warner Bros. Discovery planea seguir expandiendo dicho universo con nuevas películas. ¡Los detalles a continuación!

Lo que se sabe sobre el futuro de El Señor de los Anillos

Después de tanta especulación y rumores que recorrían por todo internet, David Zaslav, el director general de Warner Bros. Discovery, confirmó que se están preparando “múltiples“ películas ambientadas en la Tierra Media. De esta manera, los fanáticos podrán disfrutar de nuevas películas vinculadas a dicho mundo.

Tras esta noticia tan sorprendente, los jefes del estudio -Mike De Luca y Pam Abdy- firmaron un acuerdo con Freemode. Se trata de una división de la empresa sueca de entretenimiento Embracer Group, la cual adquirió los derechos cinematográficos de la obra de J.R.R. Tolkien en agosto del año pasado.

Con el acuerdo ya firmado y establecido, el estudio se prepara para producir junto a New Line Cinema y Freemode nuevos proyectos de El Señor de los Anillos. En el comunicado oficial, revelaron que ampliarán el mundo y contarán con los personajes tan queridos de dicha historia. De esta manera, los fanáticos se encontrarán con filmes de personajes del libro que aún no han sido adaptados en la pantalla.

Cabe destacar que en la actualidad, New Line y Warner Bros. Animation se encuentran produciendo la película de animé titulada The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Se trata de una historia ambientada 183 años antes de los acontecimientos de la trilogía original, la cual nos narra el destino de Helm Hammerhand, rey de Rohan.

Por el momento, se desconoce el costo del acuerdo y quiénes formarán parte del equipo creativo. Ante la consulta de los fanáticos, Peter Jackson y sus colaboradores le informaron a CNN que siempre estuvieron al tanto de estas ideas y que "están deseando seguir hablando con el estudio para escuchar su visión de la franquicia de cara al futuro".

Recordemos que El Señor de los Anillos regresó en 2022. Después de la trilogía original lanzada en 2001 y 2003, ganadora de 17 premios Oscar y dueña de una taquilla de casi 3.000 millones de dólares; el universo apostó por la trilogía El Hobbit que también alcanzó casi 3.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Su último proyecto fue Los Anillos del Poder, la serie de Amazon Prime Video que se estrenó el año pasado.