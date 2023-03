Britney Spears revela cuál es su canción favorita de su discografía

Desde muy pequeña, Britney Spears demostró que nació para convertirse en una aclamada artista. Al ser dueña de un talento descomunal, de un gran carisma y belleza, la estrella no tardó en conquistar todos los escenarios y en lucirse frente a las cámaras. Así comenzó una carrera que la llevó a la cima de la fama y que también la perjudicó en varios momentos de su vida.

Aunque protagonizó escándalos y momentos muy dolorosos, la estrella también consiguió los aplausos de todo el mundo con su discografía. Durante su momento de auge, la intérprete lanzó temas musicales como “Baby one more time”, “My prerogative” y “Oops! I did it again”, los cuales se convirtieron en himnos del Pop.

A través de las redes sociales, la intérprete se animó a hablar de su discografía y responder una de las mayores dudas por parte de sus fanáticos: cuál es su canción favorita de todos los tiempos. A continuación, te contamos qué respondió.

Britney Spears revela cuál es su canción favorita / fuente: instagram - britneyspears

Britney Spears: ¿Cuál es su canción favorita dentro de su discografía?

En un reciente posteo de Instagram, que más tarde eliminó, la estrella aparecía modelando un vestigo negro. Dicha publicación la acompañó con el siguiente texto: “Mi canción ‘The Hook Up’!!! Nunca fue lanzada como sencillo pero siempre será mi favorita!!!”. De esta manera, después de tantos años finalmente se terminó el misterio, y la intérprete reveló cuál es su tema favorito.

Para aquellos que no conozcan dicha canción, esta formó parte del cuarto álbum de Britney Spears. Se trata de In the zone, el cual llegó a los mercados de todo el mundo en 2003. La canción se caracteriza por tener un son dancehall con influencias de hip-hop y reggaeton.

Aunque no es uno de sus temas más conocidos, la estrella tuvo la oportunidad de cantarlo en vivo durante su gira The Onyx Hotel Tour en 2004. La realidad es que se trata de una colaboración musical, ya que cuenta con la voz del artista de reggae Wayne Bud Ramsey, también conocido como Bud.

Desde que la intérprete reveló este secreto, sus fanáticos están ansiosos por escucharla cantar una vez más dicho tema. Sin embargo, la cantante está enfocada en su nueva vida con su reciente esposo, Sam Asghary. De esta manera, mientras se toma un tiempo de la música aprovecha para mantenerse al día en las redes sociales.

Al mismo tiempo, también utiliza su tiempo libre para incursionar en nuevos hobbies. Uno de ellos es el diseño de modas, el cual se encuentra estudiando en la actualidad. En un video, la intérprete reveló que finalmente había terminado su primer diseño y lo mostró muy orgullosa frente a las cámaras.

Aunque ella disfruta de su nueva vida lejos de su padre, lo cierto es que los fanáticos están preocupados por su ídolo. En más de una oportunidad, Britney Spears protagonizó videos donde se la ve teniendo comportamientos muy extraños. Sin embargo, ella asegura que está bien y viviendo su mejor momento.