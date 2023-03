Soledad Fandiño se sometió a un cambio de look alucinante

Disfrutando de su nueva vida en Estados Unidos, Soledad Fandiño tiende a compartir todos los días las actividades que emplea a lo largo de 24 horas: clases de yoga, recetas, tiempo compartido con su hijo Milo (fruto de su relación con René Pérez), paseos express en el que incluye a su perrito y también cambios, cómo la influencer compartió en uno de sus últimos posteos de Instagram.

Fuente: Imagen / @soledadfandiño

luciendo su cambio

Luciendo un total look de verde milita top y mini bag con cadena dorada, Soledad Fandiño dio a conocer un pequeño retoque que se hizo al mostrar su pelo platinado y dejando en claro que se viene un año lleno de proyectos y sueños: "Volvió el rubio y volvió el delineado... ahí y ni te cuento los brishos", reza la descripción anticipando lo que está por llegar.

Fuente: Imagen / @lalioficial

Puro estilo

En la siguiente foto presumió unas llamativas botas de tacon alto de color metalizadas con un texto que reza: "Los brishos" rápidamente en los comentarios los seguidores a decir que estaba súper linda y la respuesta de Soledad no tardó en llegar puesto que está muy al pendiente de lo que ponen.

Momento melancólico

A su vez, Soledad viajó un rato al pasado y dio a conocer una foto de cuándo era muy chica, sonriendo en plena infancia y así la compartió con una reflexión detrás en su cuenta de Instagram cómo cada instante que vive.

Fuente: Imagen / @soledadfandino

de chiquita

"Puse esta foto de fondo de pantalla en mi celular para recordar siempre a mi niña interna, mi inner child. Sobre todo cuando me enojo conmigo misma, cuando las cosas no me salen bien,no me perdono algo, tengo ansiedad o no me siento suficiente", comenzó diciendo reflexionando sobre sus accionares.

"Me acuerdo entonces que también soy esa nena dulce, llena de ilusiones y de sueños, que cree en ella y en su capacidad para hacerlos realidad, tiene una seguridad absoluta en su poder y sobre todo sabe que es suficiente", siguió en referencia a la fortaleza que fue recobrando con el correr del tiempo.

"Soy suficiente, seamos más amables con nosotros mismos. Te recomiendo que lo hagas vos también, pone una foto tuya de fondo de pantalla o en el espejo del baño para que puedas verla todos los días", cerró invitando a que todos empiecen a aceptarse tal cuál son.

¡A poner en práctica!