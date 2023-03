La traición las hermanas Jenner a Selena Gómez por la que empezó su enemistad

En la última semana, Selena Gómez, Hailey Bieber y Kylie Jenner han estado en el foco de la tormenta, protagonizando un nuevo escándalo. Todo empezó cuando la esposa de Justin Bieber y la protagonista de The Kardashians se burlaron de las cejas perfiladas de Selena mediante una historia de Instagram.

Desde ese entonces, los fanáticos de la ex “chica Disney” no dudaron en defenderla en las redes, dejando de seguir a Kylie y a Hailey en Instagram. Así fue que Selena Gómez se posicionó como la mujer con más seguidores en la red social de la camarita, con más de 393 millones, destronado a Jenner quien se quedó con la cifra de 380 millones.

Pero el escándalo no terminó allí, puesto que los usuarios de Tik Tok y Twitter se encargaron de buscar decenas de clips de las “malas de la historia” contra la ex protagonista de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’. Así fue que varios se percataron que no era la primera vez que Kylie y Hailey criticaron o copiaron a Selena, tachándolas de “mean girls”.

SELENA GÓMEZ Y JUSTIN BIEBER ROMPIERON DEFINITIVAMENTE EN 2018. FOTO: ARCHIVO

Entre todos los videos que se volvieron virales, destacaron aquellos en los que se revelaba el fanatismo que tenía Hailey hacia Selena, quien fue novia de Justin Bieber por más de seis años. Además, trascendieron clips de la breve amistad que tuvieron la cantante de ‘Calm Down’ y las hermanas Jenner, antes de la polémica. Pero, ¿por qué se enemistaron tan rápido?

La fugaz amistad entre Selena y las hermanas Jenner

Para ponernos en contexto, recordemos que Selena Gómez y Justin Bieber empezaron a salir juntos, de forma oficial, en el 2011. Hasta el 2018, las estrellas pop tuvieron un noviazgo intenso y muy inestable, con varias rupturas y escándalos en el medio. Paralelamente, Hailey Baldwin (actual esposa de Bieber), se mostraba como una fanática de la pareja.

SELENA GÓMEZ, KYLIE JENNER, KENDALL JENNER. FOTO: ARCHIVO

Ahora bien, ¿dónde entran las hermanas Jenner en esta historia? Fue en abril del 2014 cuando Selena y Kendall fueron fotografiadas juntas por primera vez. Desde entonces, compartieron varias fiestas y galas, demostrando tener una bonita amistad. Lo mismo con Kylie.

El drama comenzó cuando las hermanas Jenner idearon un plan para alejar a Selena y Justin, con el fin de que el intérprete de ‘Baby’ pasara tiempo a solas con Baldwin. Esto lo lograron invitando a Gómez a pasar el año nuevo del 2015 en Dubai junto a Gigi Hadid, Cody Simpson y la misma Kendall, mientras que el cantante estaba con Hailey.

Como si fuera poco, las “amigas” fueron a un festival de Coachella juntas, cuando Selena se dio cuenta de que Justin tenía fotografías íntimas de Kylie Jenner en su celular. Después de que esa polémica saliera a la luz, la fundadora de Rare Beauty dejó de seguir a las hermanas y a Bieber en Instagram, al igual que eliminó todas las fotos que tenía con ellos. JUSTIN BIEBER Y HAILEY SE CASARON EN SEPTIEMBRE DEL 2019. FOTO: ARCHIVO

Más tarde, el cantante canadiense empezó a salir a cenar con Kendall, Hailey y Kylie, con el fin de darle celos a Selena. Aunque, al tiempo la pareja de cantantes comenzó con sus idas y vueltas. Finalmente, su relación tuvo un punto final en el 2018 y, un par de meses más tarde, Justin le propuso matrimonio a Baldwin, casándose en septiembre del 2019.