Esta es la extraña obsesión que tiene Chris Evans

Chris Evans es uno de los actores más codiciados de Hollywood, pues ha interpretado diversos personajes importantes a lo largo de su carrera, e incluso al mismísimo Capitan América, en las películas de Marvel. El año pasado salió en todas las noticias porque la revista People lo nombró como el hombre más sexy del mundo y hace unas semanas atrás volvió a ser el centro de atención porque presentó oficialmente a su novia, la actriz Alba Baptista.

El 2022 fue un año muy movido para Chris Evans porque participó en una de las cintas más icónicas del año 'The Gray Man', un film donde trabajó junto a Ryan Gosling y Ana de Armas. Por esta razón los actores participaron en diversas entrevistas en la gira promocional de la película. En este contexto, hablando con Heart Radio, el medio inglés, salió a la luz una de las extrañas costumbres que tiene Evans.

Ana de Armas y Chris Evans. Imagen de CineMedioss.

Resulta que en aquella ocasión, De Armas y Evans fueron los dos actores que se presentaron a la entrevista, así que apenas comenzó la sesión de preguntas, uno de los entrevistadores les pidió que revelaran cuales son las prácticas molestas del otro. Ana de Armas comenzó a reír y mandó al frente a su compañero, pues parece que Chris tiene una obsesión con tener un aliento refrescante, así que se la pasa comiendo chicles o caramelos de menta.

"Chris hace algo muy gracioso, le encanta comer estas cosas de menta", reveló de Armas, entonces Evans comenzó a reír y se defendió comentando que no le agrada el mal aliento. "Es tan fuerte que cuando habla conmigo hace que mis ojos...", explicó con unos graciosos gestos, haciendo referencia a que sus ojos comienzan a llorar. Luego el actor expresó: "No me gusta la gente con mal aliento. Pero creo que el mal aliento es un desvío".

Ana y Chris compartieron mucho tiempo en común, así que lograron conocer varios detalles de la personalidad del otro cuando participaron en las grabaciones de la película de acción. The Gray Man relata una atrapante historia: "El principal activo de la CIA, cuya identidad nadie conoce, descubre secretos de la agencia. La confesión lo pone en el punto de mira de sicarios de todo el planeta, cuyo antiguo colega les ha ordenado que lo asesinen", según la sinopsis oficial.