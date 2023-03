¡Sin azúcar! Un budín integral de arándanos super saludable, que todos amarán

Los arándanos son frutos que contienen muchos beneficios a la hora de consumirse y ¿qué mejor que comerlos en un exquisito budín integral super saludable y sin azúcar? Hoy te venimos a compartir esta receta imperdible, para que disfrutes en un desayuno o merienda sin culpa, al contrario, que puedas saborear un budín sano y exquisito. ¡Manos a la obra!

Budín integral de arándanos, sin azúcar. Fuente: Carolina Pappalettere

Ingredientes

Harina integral 250 gr, aceite de girasol 4 cucharadas, leche 180 ml o 12 cucharadas, zumo o jugo de limón 80 ml o 1 unidad, ralladura de limón 1 unidad, polvo de hornear 1 cucharada, edulcorante en polvo 30 sobres o edulcorante líquido 4 cucharadas, arándanos 150 gr, huevos 2 unidades.

Procedimiento

El primer paso para preparar un exquisito budín integral de arándanos sin azúcar y super sano es comenzar llevando a un bol los huevos, el endulzante de tu preferencia y el aceite de girasol. Lo que sigue es batir con la ayuda de una batidora eléctrica los huevos con el endulzante y el aceite durante 5 minutos.

Budín integral de arándanos con coco, sin azúcar. Fuente: Pinterest

Pasado ese tiempo, agrega el zumo y la ralladura de un limón. Bate durante 2 minutos hasta integrar y comienza a incorporar de a tandas la harina integral con el polvo de hornear intercalando con la leche, que también puede ser bebida vegetal o agua. Lo que harás ahora es agregar a la masa los arándanos. Mezcla e intégralos con cuidado para que no se rompan todos.

¿Sabías que esta fruta se destaca principalmente por su alto contenido de antioxidantes y por su importante rol preventivo en el envejecimiento celular? Entre sus beneficios, también ayuda a disminuir enfermedades e infecciones; y cuenta con una destacable acción antiinflamatoria. En esta receta puedes ocupar tanto arándanos frescos como los congelados, aunque te recomendamos descongelarlos antes de añadirlos a la masa, ya que luego largarán líquido que hará que el budín se apelmace ¡y no queremos eso por nada del mundo!

Ahora, toma un molde para budines, que puede ser de metal o silicona y vuelca la preparación allí mismo ¡pero, atención! Antes de hacerlo debes previamente enmantecar y enharinar el molde. De esa forma, te podemos garantizar que el budín no se pegará en la cocción.

El último paso para preparar este delicioso budín integral de arándanos sin azúcar, es cocinarlo en un horno precalentado a 180°C durante 40 minutos aproximadamente o hasta que, al introducir un palillo, este salga seco y limpio. Una vez listo el budín, retíralo del horno, deja que se enfríe y, finalmente, desmóldalo. Budín integral de arándanos sin azúcar con cobertura de yogur natural. Fuente: ALOE

¡Y ya podrás disfrutar con tus amigos o familia de un budín riquísimo! Así que calienta agua, prepara la infusión de tu preferencia y come sin culpa esta delicia super saludable. Como verás, la receta es sencilla y no es necesario que seas un repostero con años de oficio para prepararla; así que no tienes excusa alguna para llevar un delicioso budín de arándanos a tu mesa. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.