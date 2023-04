Selena Gómez se muestra radiante en su nueva campaña de Rare Beauty

Selena Gómez le dio a conocer a sus seguidores una nueva y gran noticia y es la llegada de más labiales líquidos para que luzcan cómo una verdadera estrella. Así fue cómo la artista por medio de Instagram hizo el gran anuncio dejando enmudecidos a todos por su gran esplendor.

Fuente: Imagen @selenagomez / @rarebeauty.

La presentación.

En medio de presentar su nueva línea de labiales de diferentes tonos y que actúan como hidrante, Selena Gómez compartió una descripción en la que rezaba: "Conoce mi nuevo @RareBeauty Aceite de labios tintado suave. No es tu aceite de labios tradicional, es una innovadora gelatina de labios que se transforma en un aceite ligero dando a tus labios la pizca perfecta de color y brillo. Me encanta lo cómodo que se siente - nunca es pegajoso", se puede leer en lo que pone la ex estrella de Disney nombrando algunas características atractivas del producto en cuestión que viene en seis colores y se consigue únicamente en la tienda de Sephora.

Fuente: Imagen @selenagomez

De total black y posando con uno de los tonos de su colección que contiene aceite.

Su costo

Además de posar con los labiales, en modo sesión fotográfica a pura lucidez, brillantez y sonriendo a cámara pudimos acceder por medio de la página oficial en Sephora para indagar más acerca de este nuevo ingreso de la actriz.

Fuente: Imagen / Página oficial Sephora.

Sus atractivos.??????

Se trata de la colección 'Soft Pinch Tinted Lip Oil' cuenta con un total de siete colores entre marrones, rosados y violetas. Si bien son varios la venta es por unidad y tiene un costo de 20 dólares cada uno, además de contar con una importante particularidad tal cómo lo indica en la descripción tiene seis características: verano, funciona como hidratante labial, no tiene parabenos (químicos), da un acabado natural, es de larga duración y no está testeado en animales.

Chari.