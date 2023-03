Quién es la actriz que interpreta a Ellie en el videojuego de 'The Last Of Us'

La serie de HBO Max ‘The Last Of Us’ fue un éxito rotundo en la plataforma de streaming. A pesar de la poca esperanza que tenían los fans del videojuego en cuanto a su adaptación a la pantalla chica, sin dudas, el producto final terminó conquistando a grandes audiencias a nivel mundial.

Respetando la historia, los personajes, el curso de los hechos, las locaciones y hasta momentos específicos de la trama, la adaptación que estuvo en manos del productor Greg Spence se volvió un éxito y sus fans ya están esperando noticias de la segunda temporada. Además, la dupla que supieron conformar Pedro Pascal y Bella Ramsey, en los papeles de los protagonistas Joel y Ellie, respectivamente, fue una de las favoritas de la TV.

Sin embargo, lo que pocos saben es que dichos personajes fueron interpretados por otros actores para el videojuego de PlayStation creado por Neil Druckmann. En el caso de Joel, Troy Baker fue el que le dio vida, mientras que Ashley Johnson estuvo a cargo de Ellie. Un dato curioso es que ambos aparecieron en la serie de HBO Max, pero con otros roles diferentes.

ASHLEY JOHNSON ES LA ELLIE ORIGINAL EN EL VIDEOJUEGO THE LAST OF US. FOTO: ARCHIVO

Quién es Ashley Johnson, quien da vida a Ellie en el videojuego

Ashley Johnson nació el 9 de agosto de 1983 en Camarillo, California, Estados Unidos. Creció en una familia de artistas, por lo que, desde pequeña se vio atraída por la actuación. Antes de interpretar a Ellie en el famoso videojuego The Last Of Us, Ashley tuvo otros papeles reconocidos como el de Chrissy Seaver en la serie Growing Pains. Además, supo darle vida a la agente especial Patterson Leung en la serie Blindspot y formó parte del reparto en Critical Role.

A quién interpreta Ashley en la serie de HBO

Tal como lo vimos en el noveno y último capítulo de ‘The Last Of Us’, Ashley Johnson aparece para darle vida a Anna, nada más ni nada menos que la madre de Ellie. Justo al comienzo del episodio la vemos huyendo de los infectados para dar a luz a su bebé en una solitaria casa abandonada de los Estados Unidos.