Issa Vegas presumió sus curvas a pura candencia

Issa Vegas, una de las mujeres que más promete en las redes sociales, sorprendió a todos sus followers al haber compartido en formato de reel en Instagram un compilado de vídeos en el que apareció acompañada por una de sus amigas, la influencer Daniella Chávez y así fue cómo de forma conjunto presumiendo sus privilegiadas curvas.

En el clip subido de forma conjunto se las puede observar a ambas con outifts super candentes, por un lado Issa Vegas con un vestido midi corto color blanco y strasses en plateado dejando a la vista notables transparencias y al costado a Daniella Chávez, la creadora de videos e imágenes con un vestido total black hiper mega escotado.

Fuente: Imagen / @daniellachavezofficial - @issaVegas / Página oficial Farfetch

En uno de los cortes que muestran las influencers, no solo se las observa con los looks y maquillajes bien cargados para salir a rockearla en la noche de Miami, si no que además Issa presume un importante clutch negro con estrellas en plateado insertadas. El modelo corresponde a 'Evening Bags Stars' y es de la marca internacional, Phillip Plein.

Si bien en la página oficial no se encuentra disponible, pudimos acceder por medio de la página oficial de Farfetch a su valor y del que parece con un costo de 26.152 pesos mexicanos.

Especificacion del artículo de lujo de Philipp Plein.

Tal cómo se indica en la descripción se trata de un bolso de mano con el logo 'Philipp Plein' en la zona de apertura y en plateado, con material de piel de borrego y un forro en su interior de poliuretano al 50%.

Chari.