Con un minishort, Florencia Peña mostró sus curvas y subió la temperatura de la red

En las últimas horas se anunció el team de jurados definitivo para el regreso de Got Talent Argentina 2023. El talent show británico vuelve al país sudamericano para darle una oportunidad de estrellato a decenas de personas con talentos por descubrir. La llegada del programa a la pantalla chica sería el próximo 3 de abril, con la conducción de Lizy Tagliani. En el jurado, estarán Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Florencia Peña, para representar las diferentes artes escénicas.

Los fanáticos de Florencia Peña no tardaron en reaccionar favorablemente a la noticia, puesto que, hace tiempo, la diva no pisaba la televisión. Recordemos que la actriz de 48 años terminó su ciclo ‘Flor de Equipo’, en Telefe, a comienzos del 2022. Luego, apostó por ‘LPA’ (La Pu#@) en la pantalla de América TV. Sin embargo, este último show fue interrumpido por la llegada de ‘Casados con Hijos’ al teatro Gran Rex, con funciones agotadas durante toda la temporada de verano.

FLOR PEÑA SERÁ UNO DE LOS JURADOS DE GOT TALENT ARGENTINA 2023. FOTO: TELEFE

Finalmente, Flor volverá a su “casa” televisiva, tal como lo anunció en las redes con una seguidilla de publicaciones en la que reveló su cambio de look para afrontar este nuevo proyecto. “Ahora sí, de nuevo en casa”, escribió la diva en su cuenta oficial de Instagram y, como siempre, causó furor tanto con la noticia como con las fotografías inéditas.

Es que la ex intérprete de Moni Argento apostó por dejar atrás su icónica cabellera rubia, por un tono castaño y, además, un flequillo que cubre su frente. Sin dudas, un look que nadie esperaba y que la favorece muchísimo.

FLOR PEÑA CAMBIÓ SU LOOK Y CAUSÓ FUROR. FOTO: INSTAGRAM @FLOR_DE_P

Al verla, sus seis millones de seguidores de Instagram realizaron comentarios como los siguientes: “Amé el pelo Florr...divino ese tono”; “Me re gusta más fino al fin”; “Hermosa!!! Que cambio no te reconocí me encanta el pelo!!!”; “Evolución constante flor, hermosa estás, esa libertad de pensamiento se transforma y mejora el exterior”; “Que lindas estas de castaña”; “Lo hermoso que te queda no tiene nombre”; “Ame ese color”.