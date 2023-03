Katy Perry ha hecho un curioso pacto con Orlando Bloom: "He estado sobria durante..."

Katy Perry y Orlando Bloom se conocieron en 2016 y luego de una ruptura y tres años de noviazgo, se comprometieron y decidieron poner fecha para celebrar una boda. Sin embargo, llegó la Pandemia de Covid-19, así que tuvieron que postergar el casamiento, pero al día de hoy siguen juntos e incluso tienen una hija en común. Recientemente, han disparado el foco de atención, debido a que la cantante habló sobre un acuerdo que tiene con su gran amor.

Al parecer, la última decisión que tomaron en pareja ha causado sorpresa en el público, ya que la noticia salió en reconocidos titulares de medios internacionales. La intérprete de 'The One That Got Away' confirmó que llevan varias semanas limpios de bebidas alcohólicas, pues hicieron una promesa para poder salir adelante y afrontar los problemas juntos, teniendo en cuenta el bienestar de la salud.

Según reveló la revista People, Katy Perry participó en un evento de American Idol, el programa donde trabaja como jurado, junto con sus compañeros Lionel Richie, Luke Bryan y Ryan Seacrest, y allí se animó a confesar todo. "He estado sobria durante cinco semanas. Hice un pacto con mi pareja (Orlando Bloom) y quiero dejarlo (al alcohol)", expresó la cantante mientras fingía secarse lágrimas ante el público. Además agregó: "¡No puedo ceder! Hice una promesa. Tres meses".

Al parecer, aún quedan varias semanas sin tomar bebidas alcohólicas y, si bien, la artista no habló más sobre el acuerdo, se mostró muy comprometida para llegar a cumplir el objetivo. Cabe mencionar, que durante el evento, Katy Perry consumió aperitivos sin alcohol e incluso se animó a preparar un cóctel con su línea De Soi y compartió la receta con los presentes, confirmó el medio estadounidense.

Katy Perry y Orlando Bloom posando en la alfombra roja. Imagen de archivo.

El mes pasado, Orlando Bloom habló con la revista 'Flaunt' y confirmó que está más enamorado que nunca, pues tienen un vínculo hermoso y formidable. "No voy a mentir. Definitivamente luchamos con nuestras emociones y creatividad, pero creo que ambos somos conscientes de lo afortunados que somos de haber conectado de manera única de la forma en que lo hicimos en el momento en que lo hicimos, y definitivamente no nos aburrimos ni un minuto", afirmó el actor.