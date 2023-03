El precioso look de Cinthia Fernández que se llevó todas las miradas

Recientemente, Cinthia Fernández se expresó sobre la muerte de Tristán, quien falleció a sus 85 años de una neumonía bilateral el pasado 25 de marzo. "No me va ni me viene su muerte. Un abusador menos. Un abusador de mujeres. Fue una persona que tuvo conductas de degenerado siempre, todo el tiempo. Lo dije en vida", señaló la mediática en diálogo con Intrusos.

Cinthia Fernández habló sobre Tristán

Y, furiosa, expresó: "Disculpen si a la familia le duele porque no tienen nada que ver, aunque en muchas ocasiones han sido irrespetuosos. Siento que él siempre abusó de su poder porque un medio hipócrita lo puso en un lugar intocable como a muchos capocómicos. Pero hoy la cosa cambió. Hoy se habla de Porcel. Mirá todo lo que está pasando ahora con el abuso de menores, y toda la gente que está siendo involucrada".

Sobre la denuncia contra Tristán que presentó en 2007 por lesiones y amenazas mientras participaban ambos de la obra teatral 'Más Loca que una Vaca', Fernández explicó: "Yo me cansé de escuchar que era una mentirosa porque perdí el juicio. Vayan a ver por qué yo perdí el juicio. Tenía 17 años y estoy declarada en rebeldía, que significa que no me presenté, no que perdí. No encontraron argumentos en mi causa".

Cinthia Fernández

"Tenía que soportar todo el tiempo que este tipo me diga ‘guarda que Braulio te escupe’, por su pene, hablando de una eyaculación, a una piba de 17 años. Yo no tenía por qué soportarlo. O me pedía que me diera vuelta para tocarme la cola antes de salir a escena. Fue un degenerado, un pajero y un asqueroso toda la vida", indicó.

Luego, la panelista cerró: "¿Si me preguntás si me alegro? Y si, para mí hay uno menos. Se merece sufrir, para mí fue un degenerado".

