Respira profundo antes de ver las fotos más likeadas de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez es una de las celebridades más reconocidas en todo el mundo y esto se debe a que tiene una larga trayectoria en el mundo del espectáculo, pues comenzó su carrera allá por la década de los '90 y logró saltar a la fama mundial luego de interpretar a Selena. Por esta razón hoy en día también es una celebridad de las redes sociales.

En la cuenta personal de Instagram, Lopez tiene más de 236 millones de seguidores, así que cada vez que sube alguna fotos o video los usuarios la llenan de 'me gustas' y comentarios. De hecho, la artista utiliza mucho la cuenta y el año pasado, en medio de una movida de marketing, eliminó todas las publicaciones, así que sus fans se preocuparon. Sin embargo, unos días después subió un posteo promocionando su nuevo y próximo album 'This is me now', por lo que sus seguidores quedaron encantados.

Hoy nos encargaremos de hacer un breve análisis del perfil de Jennifer así que confeccionaremos una lista con los últimas publicaciones que tienen más 'likes'. Primero, comenzamos por una foto donde la cantante posa con un look navideño, pues al momento recolecta 1.9 millones de corazones. Se trata de un posteo donde la diva decidió posar al lado del árbol navideño y lució un vestido formal, pero abrigado, obvio hermosa como siempre.

Jennifer Lopez vía Instagram.

Otra de las publicaciones más populares del Instagram de Jennifer Lopez se trata de un carrete de imágenes donde posa con un vestido muy sensual. Resulta que en aquella ocasión, la diva del Bronx acudió al show de Jimmy Kimmel, un reconocido programa estadounidense de entrevistas. Como a la actriz le gustó su atuendo, antes de salir al aire se tomó algunas fotos y aprovechó a lucir su hermoso vestido escotado, prendido con un lazo en el cuello.

Así de hermosa fue Jennifer Lopez al programa de Jimmy Kimmel. Imagen de Instagram.

Asimismo, una serie de fotografías que deslumbraron al público de Instagram, se las tomó en un evento muy especial. La noche del 28 de enero Jennifer acudió a la cena de celebración del aniversario número 25 de Anastasia. Obviamente, fue una fiesta increíble y llena de celebridades, así que JLo aprovechó y se tomó algunas imágenes junto con Kim Kardashian, Anastacia Beverly Hills, Oprah y Sofia Vergara. Una noche de chicas llena de flores, deliciosos platillos y maquillaje.

Por otro lado, la publicación con mayor recuento de 'likes' en el último tiempo, se trata de una serie de fotos donde Jennifer enseña por primera vez el tatuaje que se hizo para celebrar su amor con Ben Affleck. En el posteo, la cantante muestra el diseño ubicado a un costado del abdomen y también enseña el tatuaje que se hizo su esposo, unas flechas entrelazadas con las iniciales de ambos. Tal como parece los usuarios de la red se mostraron muy sorprendidos con los gestos de amor que tuvieron las celebridades, así que llenaron la publicación de corazones y al momento ha llegado a recolectar más de 4.5 millones.