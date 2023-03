La nueva producción de fotos de Natalia Oreiro que se llevó todas las miradas

Desde muy joven, Natalia Oreiro decidió dejar de comer carne como parte de una decisión personal. "Soy ovolacteovegetariana. No como carne desde hace 26 años", contó hace unos años la actriz uruguaya en MasterChef.

"Yo criaba pollitos y gallinas, así que me negaba a comer pollo. Me daba cosa por los animalitos, así que después me pasó lo mismo con las vacas y la carne en general", agregó en aquél entonces.

Este tipo de dieta excluye la carne y el pescado pero, a diferencia del veganismo, admite los huevos y los derivados lácteos como queso, leche y demás. Es muy común en Occidente y cada vez va ganando más adeptos en distintas partes del mundo.

"Siento que comer carne no me hace bien, pero a mi hijo sí. La probó y le fascina. En ese sentido voy a respetar lo que él decida, como lo hice yo en su momento", reconoció la mamá de Merlín Atahualpa.

Natalia Oreiro junto a su hijo

En Instagram, Oreiro es muy activa y llama la atención cada vez que sube nuevo contenido. Ahora, compartió una producción de todos que se llevó todas las miradas. "Siempre sencishita. Dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. ¡Dance!", redactó junto a las imágenes.

