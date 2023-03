Desde el auto, Claudia Albertario conquistó miles de corazones con su belleza

Claudia Albertario es una de las figuras que hoy sorprende en la pantalla de Telefe con su desempeño en The Challenge Argentina. "Cuando me llamaron para ofrecerme estar en el programa me puse a buscar de qué se trataba y me enganché con una edición de Estados Unidos que se había grabado en la Argentina. La vi con Simona y me encantó. Había competencias muy fuertes, pero yo lo único que pregunté es si se iba a hacer eso de comer cosas raras y me dijeron que no en este caso. Así que acepté", contó a Teleshow.

Claudia Albertario

"Yo entrené toda mi vida, pero después de tener a Dante medio como que me tiré a chanta. Entonces, Jero me recomendó que fuera a Crossfit con un amigo de él para ponerme en forma", continuó Albertario.

Y agregó: "Había estado haciendo algo de boxeo para un personaje de una chica trans que encarné en Actrices, una obra que hice en el Teatro Ocho, en Little Havana. Así que algo de fuerza tenía. Pero la verdad es que, de un día para el otro, me tuve que poner a tono con semejante exigencia. Y la verdad es que estoy feliz".

Luego, reveló cómo hizo para poder participar en el ciclo que conduce Marley. "Se grabó a fines del año pasado en la zona de Pilar. Y yo lo primero que tuve que hacer fue coordinar el tema del viaje con Jero, por los chicos. Pero, por suerte, pude resolver todo bien y la pasé genial. Para mí fue como un viaje de egresados", indicó.

Si bien hoy está en la Argentina, Albertario desde hace tiempo se encuentra en los Estados Unidos. En su cuenta de Instagram es muy activa y suele compartir gran parte de su día a día. Ahora, subió una fotografía desde el auto y conquistó miles de corazones con su belleza.

