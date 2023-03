Cynthia Rodríguez derritió de amor en redes acompañada por su hija

Cynthia Rodríguez ha llegado las redes sociales de ternura puesto que en las últimas horas, la influencer posteo una fotografía en la que puede apreciar a su pequeña perrita arriba de su cartera y así es cómo la mostró vía Instagram.

Fuente: Imagen @cynoficial

con Mía.

"Alguien ha visto a Mía", reza la descripción de un par de fotitos en las que posa frente a su hogar con un conjunto de estampado super glam y con una auténtica Christian Dior dónde lleva a la pequeña con un moñito Fuscia.

Para el paseo, Cynthia Rodriguez escogió una bikini blanca y por arriba un pequeño saco de ceda que lleva colores como fuscia, violeta, marrón, amarillo y con un diseño de varias flores, un short en la misma colorimetria y de calzado unas zapatillas blancas super cancheras, además de haberle agregado unas gafas de sol para redondear el perfecto look.

De vacaciones

Sucede que en estos momentos, Cynthia está disfrutando de unos días a puro goce, placer y paz en Madrid dejando a la vista su centenar de outfits que maneja para cada ocasión y también aportando suma elegancia a diario.

??????mirando al costado

Con un imponente y finísimo look aquí presume un atuendo total black and white con sacon XL color beige. Por un lado se la observa con una remera estampada de la frase de la canción de Queen "Don't stop me know", negra con letras blancas, debajo una calza elasticidad negra de calzado una importante botas de marca internacional e lujo Fendi y de accesorio cuelga una mini bag roja con un pequeño mango.

¡Siempre topisima!