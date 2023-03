Nati Jota presumió su belleza y conquistó corazones desde el baño

Nati Jota fue una de las que besó a Lali durante el "chape tour", nombre con el que se bautizó a su gira Disciplina Tour. Al ser consultada por cómo fue aquél beso, entre risas, la influencer contestó: "Riquísimo".

Y, en diálogo con Teleshow, detalló: "Lali es lo más, fue re loco eso, yo ni me lo esperaba. Estaba re nerviosa cuando llegamos al show y nos dijeron 'che, ¿se suben al escenario en la parte en la que ella baila en Disciplina?' Yo ya me puse nerviosa, estuve todo el show tipo ‘¿cuándo viene Disciplina?’".

¿Y qué la ponía nerviosa a Nati Jota? Explicó: "Subirme a un escenario, y en el fondo la presión de ‘aprovechá, porque estás en el escenario con Lali, hacé algo divertido’".

Nati Jota

"Pintó algo re divertido, estuvo buenísimo, me encantó. La verdad no me lo esperaba pero bueno, fue muy gracioso y ella es lo más, a mí me parece única, buenísima", señaló la influencer.

